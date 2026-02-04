貝里尼宏匯店疑食物中毒「女童熱痙攣住院」 新北衛生局稽查、業者致歉

新北市衛生局接獲通報後已派員稽查，同時已經抽驗凱撒沙拉。（衛生局提供）

有民眾1月29日晚間至新莊宏匯廣場貝里尼（Bellini Pasta Pasta）餐廳用餐後，一家四口除3個月大嬰兒外，陸續出現發燒、腹痛、水瀉等急性腸胃炎症狀，其中女童高燒引發熱痙攣住院，醫師研判疑似沙門氏菌感染。新北市衛生局接獲通報後已派員稽查，同時已經抽驗凱撒沙拉；業者也發聲明致歉，並宣布自主停業一天配合調查。

有民眾在Threads發文指出，1月29日晚間曾至貝里尼餐廳用餐後，一家四口除3個月大嬰兒外，先生自隔日起每日反覆畏寒、發燒與腹痛、水瀉；女童31日早上更一度高燒引發熱痙攣，目前仍在住院治療，一直嘔吐、腹痛、發燒水瀉，醫師研判疑似沙門氏菌感染；自己則出現較輕微發燒與水瀉症狀，在照顧家人的同時身心俱疲，因而發文詢問是否有其他「苦主」，盼能了解是否有其他同日用餐民眾出現相同情況。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，3日接獲疑似食品中毒通報後，隨即派員前往稽查，針對個人衣物置於作業場所等不符規定處，已命業者限期改正，若屆期複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰；另抽驗凱撒沙拉檢驗衛生標準，若經檢驗不符規定，經命其限期改正，若複抽仍不合格，可依違反食安法第17條之規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

貝里尼發聲明致歉說，目前公司已全力配合相關主管機關進行調查，已釐清實際發生原因，基於對顧客健康與食品安全的高度重視，將於今（4）日自主停業一天，並同步進行環境及相關作業流程全面清潔與消毒，作為預防性處理措施，後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準，感謝各界的理解與體諒。

宏匯廣場也表示，關於此次事件宏匯廣場向受到影響的消費者致上最深的歉意。宏匯廣場一向非常重視食品安全管理，除每日例行巡檢稽核外，每月也委託第三方公正單位SGS進行館內餐飲品牌抽樣檢驗，力求各項衛生與安全指標皆符合相關標準。宏匯全力配合衛生局的調查，務求釐清問題根源並全面清消，也會持續與品牌方保持密切聯繫，全面檢視其作業流程，確保食安管理落實無虞，以保障消費者用餐品質與權益。

