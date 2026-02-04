基隆再生家具送弱勢家庭 還為孩子準備生活物資、福袋及玩具

環保局人員將再生家具送到弱勢家庭，還有各項物資。（基隆市政府提供）

農曆春節將至，基隆市環保局今天將修繕後的再生家具，送到中山區弱勢家庭，同時也為小朋友準備了生活物資、福袋及玩具，提前送上新年祝福，讓受助家庭感溫暖。

副市長邱佩琳與環保局長馬仲豪等人，今天將椅子、矮櫃和折疊桌等等送到中山區雷姓住戶家中，小朋友看到新家具來了都很開心。邱佩琳也關心孩子的生活與學習狀況。

除再生家具，社會處也準備多項食品、生活用品與文具，提供麻油雞湯與油飯；兒童及少年事務處則致贈福袋，有保溫瓶與襪子的福袋，祝福孩子們在新的一年平安健康、溫暖過節。

馬仲豪表示，考量低收入戶家庭經濟負擔，環保局今年提供40件修繕完成的再生家具，由社會處協助媒合給有需求的家庭。

環保局清潔隊代理隊長徐晉旺說，清潔隊木工班將回收大型家具，加以修繕或重製，成了完好如新的家具，提名給弱勢家庭使用，今年共有9戶低收入戶提出申請27件家具，包括衣櫃、五斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌椅等，環保局將於1月12日前陸續送到弱勢家庭。

此外，這些再生家具在在「美傢園」展售，讓市民了解回收家具不僅是廢棄物，也能成為兼具實用與環保價值的生活用品，並提供免費到府運送服務。去年修繕再生家具257件、售出213件，不僅減少廢棄物，也讓資源發揮最大效益。

環保局人員將再生家具送到弱勢家庭。（基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳（左二）與環保局人員將再生家具送到弱勢家庭。（基隆市政府提供）

