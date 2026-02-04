為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    捷運東環段入內科核心！瑞光路尖峰E級恐更塞 議員憂過渡期逾9年

    2026/02/04 14:58 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（記者張嘉明攝）

    捷運東環段「CF710」區段標工程今天舉行開工動土典禮，代表工程將進入內湖科技園區核心，但瑞光路現今尖峰時段道路服務水準，恐已達E級甚至最爛的F級，施工引發用路人憂心塞車加劇。

    議員李建昌表示，內湖、大直都很歡迎東環段，終於可以開始動工興建，施工期間免不了造成塞車，捷運局跟交通局事前應做好所有的交維計畫，避免內科塞車問題雪上加霜，而且期程可能不止9年，甚至長達12年，市府應有跨局處因應小組，隨時應變市民反映，加上不同階段、不同地點施工，建議因地制宜，徹底落實交維。

    議員游淑慧也說，配套一定要到位，總要經歷黑暗後才能迎接光明，東環段是所有內科業者期盼多年的捷運路線，環狀線未來可將3大科技園區走廊串在一起。

    台北市長蔣萬安說，要求做好完善配套，一定要將交通衝擊降至最低。

    台北市捷運工程局第一區工程處長程道信說，施工中的交維計畫都需於交通局的道安會報審查，也選在公園內設置常態交維，盡可能避免占用道路圍設，但也說估計今年底至明年初，會對當地交通有所影響。

    蔣萬安指出，「CF710」從濱江國中至洲子二號公園至大港墘公園一帶，行經敬業三路、樂群二路再到瑞光路，要求務必做好完善配套，尤其後續施作過程的交通衝擊，一定要降到最低，也會請民代、在地里長協助市府與里民溝通，希望帶給市民更便利的交通之餘，同時也能盡量不影響住戶的生活。

    程道信受訪說，內科交通嚴峻，施工前會請廠商調查交通流量及車流方向，以利滾動式檢討，目前正在研議洲子街、瑞光路是否要像信義路、仁愛路一樣，規劃成「配對單行」，限制行駛方向，相關交維計畫也會送至道安會報審查，重點是不要因施工惡化交通。原則上一開始先削減人行道、公園內植栽移植等作業，不致影響車道數，預估今年下半年至明年初才會有所影響。

    程道信提到，施工時會先作連續壁，洲子二號公園「Y31」站、大港墘公園「Y32」站的連續壁會從公園裡開始做，等到做順並了解狀況後再回到公園外較適合，3、4年後才會做到潛盾的部分。（15:39更新）

    捷運東環段「CF710」區段標工程路線圖。（捷運局提供）

    捷運東環段「CF710」區段標工程路線圖。（捷運局提供）

    捷運東環段全線路線圖。（捷運局提供）

    捷運東環段全線路線圖。（捷運局提供）

