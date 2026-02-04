山櫻盛開！北橫櫻花季揭序幕 花期一路接力到3月下旬

每年一月下旬到三月是北橫櫻花季，不同品種櫻花陸續盛開。（風管處提供）

桃園市復興區北橫公路，是桃園有名的「櫻花大道」，種植櫻花品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻、千島櫻等，其中山櫻花、枝垂櫻從1月下旬率先綻放，也為北橫櫻花季揭開序幕，預計賞櫻季節可到3月，為此桃園市政府製作北橫賞櫻地圖，想賞櫻的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」、「探索北橫」粉絲專頁下載賞櫻地圖。

最先開花的山櫻花是台灣原生種，在角板山行館、東眼山、羅馬公路、比亞外、上高義等地都有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；至於枝垂櫻盛開時形成粉紅瀑布，這兩種櫻花目前正值盛開期，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季暖身。

2月上旬接棒的是復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻；緊接著二月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放。

壓軸則是2月底至3月下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束；觀光旅遊局長陳靜芳指出，市府參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專從2月起每週更新最新櫻花花況。

