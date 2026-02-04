因應進口乳品競爭 畜試所開發產地鑑別技術快速又省錢

畜試所開發牛乳產地鑑別技術，有效區分國產乳或進口乳。（記者吳俊鋒攝）

因應進口乳品關稅優勢可能對國產乳品造成排擠，農業部畜產試驗所結合紅外線光譜與人工智慧分析，成功建立了快速又準確、且大幅節省成本的之牛乳產地鑑別技術，有效區分國產乳與進口乳；並開發乳牛A2β酪蛋白之基因型鑑定與牛乳中A1β酪蛋白檢測技術，幫助酪農進行牛群分群管理，確保乳源純正，以及終端產品純度，提升國產乳市場競爭力。

畜試所今天舉辦歲末年終成果發表會，展示在科研創新、淨零減碳、永續發展，以及國際品質認證與智慧財產權保護等方面的優異表現，包含牧草新品種燕麥墾丁選一號通過命名，還有研發專利獲證3件、技術移轉35件，授權金達586萬元，並有4項實驗動物場域通過國際認證、3項實驗室含檢驗技術獲得全國認證基金會驗證等。

請繼續往下閱讀...

畜試所長黃振芳指出，去年度機關與研究人員獲獎共達13項，表現亮眼，要持續以創新科技引領未來，今天的成果會，也以國產牛乳與羊乳的檢驗技術，還有機能性牛乳開發技術等為主軸，展現畜試所「馬不停蹄」的研發能量。

畜試所整合紅外線光譜與人工智慧分析，以非破壞性的檢測方式，建立快速且準確率高達96%的牛乳產地鑑別技術，過程只需30秒，加上相關的文書作業流程，半小時內就可完整呈現結果，有效區分國產及進口乳。

畜試所的牛乳產地鑑別，單件成本約1、200元，而目前還有財團法人中央畜產會與食藥署合作，採穩定同位素比值分析與微量元素檢測技術，但時程需要3至5天，費用逾2.5萬元，各具特色，被認為可以前後端搭配使用，為乳品把關。

畜試所研究團隊也開發乳牛A2β酪蛋白之基因型鑑定與牛乳中A1β酪蛋白檢測技術，解決原本需送國外檢驗的耗時間且高費用等問題，每件僅需600元，大幅降低所需成本，有助於酪農發展具消化友善特性的加值機能性牛乳產品，提供消費者多樣化的選擇。

在羊乳品質管理，畜試所透過鑑別、監測有害細菌種類與數量，優化擠乳作業、貯乳條件，穩定風味，以提升國產鮮羊乳的銷售量。

黃振芳強調，面對日益嚴峻的環境挑戰，畜試所將持續扮演產業最強力的後盾，以創新科技推動產業升級與永續發展，新的一年，研究重點包含畜禽數位化育種技術與應用，深度整合ESG淨零減碳與循環場域，促進畜牧產業的綠色永續發展，同時積極發展畜牧智慧農業省工高效率技術，優化場域驗證與監控系統及透過推動友善生產與動物福利等。

畜試所年終成果發表，展現系列的創新研究。（記者吳俊鋒攝）

畜試所開發牛乳產地鑑別技術，成果發表。（記者吳俊鋒攝）

畜試所也強化羊乳品質管理，以提升國產鮮羊乳的銷售量。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法