八卦山天空遊戲場溜滑梯傷人！理賠金額談不攏 縣府回應了

去年10月民眾接連在天空遊戲場的溜滑梯項目摔傷骨折，如今再傳出理賠爭議。（民眾提供）

彰化縣政府斥資6000萬元在彰化市八卦山打造的「天空遊戲場」，以藍白色系與雲朵造型成了熱門的親子景點，更是去年台灣設計展的重要亮點。不過，啟用後不久接連傳出遊客受傷，如今事隔115天，傷者出面控訴縣府處理態度反覆，理賠金額與最初說法落差甚大，讓她被迫走上國賠程序。

縣府表示，公共意外責任險依事故責任比例認定，工作損失與精神慰問金部分，因未提供相關證明，保險公司無法認列，目前已協助劉女進入國賠程序。

請繼續往下閱讀...

劉姓女子指出，去年10月12日傍晚，她在天空遊戲場使用溜滑梯，下滑速度過快，落地時失去平衡，以手撐地造成左手骨折，隨後接受手術治療。她在社群發文後才得知，同一天也有1名國中女學生也因玩溜滑梯，腳踝骨折送醫。

劉女說，縣府城觀處人員5天後到府關心，並表示會以公共意外責任險處理，醫療費實支實付，她因此安心休養，隨著傷勢影響工作，她主動詢問是否有其他補償，卻遲遲等不到明確回覆。

今年1月9日，劉女與縣府及保險公司談理賠，公司理賠人員認定事故主要責任在使用者，僅願意負擔醫療費的2至3成。更讓她無法接受的是，事後返回現場，發現溜滑梯出口正在施工、加長緩衝區，她質疑如果原本就安全，為何還要補做？1月15日，縣府告知她僅能理賠3成醫療費，其餘包含工作損失、精神慰問金等不予給付，還建議她循國賠途徑處理。

劉女表示，到現在她的左手還未康復，需要每週到醫院復健，也無法很正常的騎車，騎車時左手都還是會痛、無法擺正。

另名鄧姓國中生的家屬也反映，孩子腳傷醫療費已超過8萬元，體內固定螺絲斷裂，後續還需再手術，同樣被告知僅能理賠少部分醫療費，家屬難以接受。

對此，彰化縣政府發聲明回應，有關劉小姐於2025年10月12日在天空遊戲場溜滑梯受傷事件，縣府於2025年10月17日從網路得知消息後，於第一時間至劉小姐住家表達關心，立即聯繫保險公司啟動理賠程序，並向劉小姐說明考量到傷勢還在復原中，安心靜養，爰建議等療程告一段落後，再彙整醫療收據與診斷證明書，協助向保險公司申請理賠。

聲明指出，劉小姐於2026年1月9日到縣府與保險公司詳談理賠內容，欲爭取25萬賠償金額（其中醫療費6萬3千多、其餘為工作損失三個月、精神慰問金…等），因公共意外責任險理賠金額仍需依事故原因的責任成數來賠償，縣府將持續與保險公司爭取及溝通醫療費用之理賠。

彰化縣政府表示，劉小姐針對工作損失及精神慰問金等部分，因未提供薪資收入相關證明，保險公司並無法認列；目前劉小姐已向本府申請國賠程序中，縣府將協助劉小姐於國賠程序之審查說明。

縣政府也補充，依據中華民國國家標準-公共兒童遊戲場設備規範，滑梯滑出段長度應為28公分以上，本工程完成的滑出段為135公分，已符合規定。日前再增加為245公分，以讓民眾遊憩更安心。

彰化縣政府斥資6000萬元在八卦山打造的「天空遊戲場」去年10月啟用，沒多久傳出民眾接連在溜滑梯玩具摔傷事件。（民眾提供）

受傷民眾表明左手骨折至今仍需定期復健，還沒有康復。（民眾提供）

彰化縣政府在天空遊戲場溜滑梯區進出口設圍籬，仍關閉。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法