為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗頭份永貞宮迎馬年 大年初一發放限量發財金幣

    2026/02/04 14:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗頭份永貞宮春節發發財金幣，還有開中門、擲筊活動。（記者蔡政珉攝）

    苗栗頭份永貞宮春節發發財金幣，還有開中門、擲筊活動。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣頭份市重要信仰中心永貞宮香火鼎盛，永貞宮廟方今天也宣布，春節大年初一（17日）早上7點半將發放限量發財金幣，金幣袋子跟往年有所不同，用客家花布製作，除了增添春節喜氣，也強調永貞宮客家媽祖婆特色。正月十三則安排擲筊比賽、開中門活動。

    永貞宮指出，大年初一當天將發放7000個發財金幣，祝福民眾、讓鄉親新年討個好兆頭；永貞宮主委張淑芬也說，3月1日（農曆正月13）將舉辦士子開中門、擲筊比賽，同樣歡迎民眾踴躍參加，擲筊領大獎。

    頭份市永貞宮為頭份地區信仰中心，香火鼎盛，由於位於客家族群為主地區也被稱為「客家媽祖」；苗栗縣副議長張淑芬擔任主委後取得媽祖婆同意，採客家花布樣式衣袍作為媽祖的新衣，讓永貞宮媽祖婆聖尊更醒目，丙午馬年、新年的媽祖婆客家聖袍顏色由媽祖婆選訂粉紫色客家花布聖袍，廟方指出，粉嫩的顏色象徵了平安與慈悲，也代表著女性溫婉而堅韌的力量。

    永貞宮廟方也準備小神衣提供前往參香、添香油錢的信眾索取。永貞宮主祀天上聖母，也奉祀文昌帝君神明，近年也舉辦開中門迎接士子，成為重要活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播