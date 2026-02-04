4到6月國旅平均上漲5％ 花東3日遊要1萬3

許多民眾抨擊國旅太貴、沒價值，花東旅遊團費更是全台最貴的地區。圖為花東縱谷。（記者吳亮儀攝）

國內旅遊屢被詬病太貴、沒價值，許多人寧願出國玩。中華民國旅行業品質保障協會今天（4日）公布今年第二季旅遊合理團費，與去年同期相較，今年4月到6月平均上漲3%到5%，最貴的是花東地區，三天行程竟要價1萬3300元。

「窮到只能出國」是許多民眾詬病國旅太貴、沒價值的口號，但國旅團費、住宿費仍不降反升。品保協會指出，今年第二季（4月至6月）國民旅遊市場需求變化，綜合考量春季旅遊特性、清明與端午連假效應、五一勞動節連假新制可能帶動的短假期需求，分析第二季國旅市場趨勢特色。

第一是連假效應帶動需求、第二是春夏主題活動商品、第三是區域熱門景點帶動、最後是成本結構主導報價與產品設計。與去年同期相較，今年4月到6月的團費平均上漲3%到5%，原因包括油價上升、人事成本調整、景點門票與餐食標準提升。

其中，花東旅遊平均團費是全台所有地區最貴的地區，兩天團費要價6800元到1萬800元、三天團費要價9300元到1萬3300元。品保協會提醒消費者，報名參團之前，務必要注意並保障本身的權益，第一是應慎選合法的旅行社且為品保協會會員，牛頭及靠行招攬無保障；第二是在選擇產品時，要瞭解產品及契約內容，參考合理的售價，持「一分錢一分貨」的原則，慎選適合自己的行程。

