為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬年「海馬迎新春」 澎湖水族館大年初1至初3送「金幣」

    2026/02/04 14:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖水族館迎接馬年，今年推出海馬迎新春活動。（澎湖水族館提供）

    澎湖水族館迎接馬年，今年推出海馬迎新春活動。（澎湖水族館提供）

    農曆新年將至，今年有9天連續假期，澎湖水族館特別於過年期間推出「海馬迎新春」主題活動，結合馬年生肖意象與海洋特色，邀請民眾在春節假期攜家帶眷走春，一同感受充滿祝福與驚喜的海洋旅程，同時還有好禮相送，澎湖水族館現是澎湖最大室內展場，最適合全家光臨新春首選。

    活動自大年初1至初3止，民眾只要購票入館參觀，即可獲得1枚限量「海馬金幣」，數量有限，送完為止。透過象徵吉祥寓意的小金幣，讓遊客在新春期間帶回滿滿祝福，為新的一年討個好彩頭。

    澎湖水族館展出海馬，帶領民眾認識外型可愛、擁有獨特生態習性的海洋生物，透過專業導覽與介紹，加深對海馬生活方式與海洋生態的了解，寓教於樂。此外，館內禮品區也同步推出以海馬為主題的彈珠遊戲，增添濃厚年節氣氛，讓參觀過程更加豐富有趣，將深受大小朋友喜愛。

    澎湖水族館表示，希望透過「海馬迎新春」主題活動，讓民眾在春節走春之餘，不僅能輕鬆遊玩、親近海洋，也能帶回一份象徵好運與祝福的回憶。誠摯邀請全國民眾於新春期間蒞臨澎湖水族館，一同展開溫暖又充滿驚喜的海洋新年之旅，為新的一年開啟美好序幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播