馬年「海馬迎新春」 澎湖水族館大年初1至初3送「金幣」

澎湖水族館迎接馬年，今年推出海馬迎新春活動。（澎湖水族館提供）

農曆新年將至，今年有9天連續假期，澎湖水族館特別於過年期間推出「海馬迎新春」主題活動，結合馬年生肖意象與海洋特色，邀請民眾在春節假期攜家帶眷走春，一同感受充滿祝福與驚喜的海洋旅程，同時還有好禮相送，澎湖水族館現是澎湖最大室內展場，最適合全家光臨新春首選。

活動自大年初1至初3止，民眾只要購票入館參觀，即可獲得1枚限量「海馬金幣」，數量有限，送完為止。透過象徵吉祥寓意的小金幣，讓遊客在新春期間帶回滿滿祝福，為新的一年討個好彩頭。

澎湖水族館展出海馬，帶領民眾認識外型可愛、擁有獨特生態習性的海洋生物，透過專業導覽與介紹，加深對海馬生活方式與海洋生態的了解，寓教於樂。此外，館內禮品區也同步推出以海馬為主題的彈珠遊戲，增添濃厚年節氣氛，讓參觀過程更加豐富有趣，將深受大小朋友喜愛。

澎湖水族館表示，希望透過「海馬迎新春」主題活動，讓民眾在春節走春之餘，不僅能輕鬆遊玩、親近海洋，也能帶回一份象徵好運與祝福的回憶。誠摯邀請全國民眾於新春期間蒞臨澎湖水族館，一同展開溫暖又充滿驚喜的海洋新年之旅，為新的一年開啟美好序幕。

