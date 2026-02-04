台南表揚公運英雄21人 特殊服務獎黃明進熟記長者就醫領藥

優良駕駛唯一榮獲「特殊服務獎」的是佳里區小黃公車駕駛長黃明進（右）。（記者楊金城攝）

台南市交通局今天（4日）在麻豆曾文市政願景園區舉行「114年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，以「乘載幸福、點亮旅途」為年度主軸，由市長黃偉哲表揚公車及計程車優良駕駛共21人，以及年度評鑑績優業者13家，藉此肯定公共運輸第一線駕駛與業者長年投入服務的辛勞，也代表市民向守護日常行程的公運英雄致上誠摯感謝。

獲獎者由業者、公會、工會推薦和民眾票選，有公車優良駕駛13人、計程車優良駕駛7人及特殊服務獎1人，每人12000元獎金為六都之最。

請繼續往下閱讀...

其中唯一榮獲「特殊服務獎」的是佳里區小黃公車駕駛長黃明進，他除日常接送乘客購物、訪友、就醫外，並主動關懷多位失智症、行動不便及高齡長者，熟記其就醫、回診及領藥需求，並耐心協助上下車與輪椅收放，甚至陪同等候至深夜，成為乘客最安心的依靠。去年7月丹娜絲風災造成部分地區停電停水，黃明進也主動準備餐食與飲用水送至長者家中，展現公共運輸「以人為本」的服務精神與溫度。

在公車優良駕駛方面，獲獎駕駛貼心主動協助懷孕乘客及長者搬運行李，耐心引導外籍旅客正確搭車，讓乘客在旅途中感受安心與關懷；亦有駕駛於車廂內即時處理性騷擾事件並通報警方，冷靜守護乘客安全。負責大台南公車綠幹線玉井線的興南客運女駕駛長曾惠妙，家族中包括父親、伯父、叔父、舅舅、表哥等曾有多達7人同時期都在興南客運擔任駕駛長，堪稱公車司機家族，現在上一輩退休，她依然熱愛公車駕駛工作，能協助山區民眾搭車需求感到驕傲。

台南市交通局局長王銘德指出，交通建設、公運政策不管如何升級，具備責任感與服務熱忱的優良駕駛，始終是公共運輸體系中最關鍵、也最值得珍視的力量，並透過公開表揚，肯定和鼓勵績優從業人員，且讓社會看見公共運輸從業人員的專業價值，樹立優質服務典範，並給予實質鼓勵。

興南客運女駕駛長曾惠妙（右），家族中包括父親、伯父、叔父、舅舅、表哥等曾有多達7人同時期都在興南客運擔任駕駛長。（記者楊金城攝）

台南市交通局局長王銘德（左）表揚大台南績優客運業者新營客運董事長陳祈瑞（右）。（記者楊金城攝）

台市長黃偉哲（前右）表揚大台南公車及計程車優良駕駛共21人。（南市交通局提供）

公車愛心組4位優良駕駛獲表提。（記者楊金城攝）

公車一般組9位優良駕駛獲表揚。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法