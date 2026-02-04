農曆春節將屆 農業部協調產業團體擴大農漁畜產品供應

農業部表示，今年農漁畜產品供應無虞。（記者楊媛婷攝）

即將迎來農曆春節，民眾已展開採買，農業部今（4日）表示，春節農漁畜產品供應無虞，水果供應量將因應年節需求增逾2成，花卉增逾1倍，蔬菜、水產品供應量增逾3成，豬肉將從每日屠宰2.1萬頭毛豬增到2.6萬頭。

今年的農曆春節年假長達9天，不少人已展開備貨準備過好年，農業部統計處長王淑娟表示，已協調縣市政府與農漁畜團體、批發市場依市況加強貨源調配以確保供應，農漁畜產品供應量充裕無虞，國人絕對可安心辦年貨，尤其近期氣候涼冷並且日照充足，蔬菜品質好價格也親民，春節前蔬菜可滿足民眾需求，棗子、蓮霧、釋迦、椪柑、桶柑、茂谷柑等水果也正值產期，金鯧、鱸魚、石斑等國產水產品也供應充裕，毛豬也加強調度擴大供應。

請繼續往下閱讀...

王淑娟進一步說明，已協調台北果菜市場蔬菜供應量將從每天約1450噸增加到1900噸，國人喜愛的高麗菜、大白菜、白蘿蔔、芥菜、花椰菜等供應充足，供應量增加31%以上；水果供應量將由每天的483噸增加到600噸，供應量增加24%以上，台北花市每日花卉供應量將從7萬把增加到16.8萬把，年節應景花卉百合、銀柳、菊花等供應充裕；水產品部分，各消費地魚市場每日供應量由290噸增加到380噸，畜產品部分毛豬每日拍賣頭數從2.1萬頭增加到2.6萬頭，土雞每週2百萬隻增加到213萬隻。

至於節前農產品價格部分，王淑娟表示，價格大致平穩，蔬菜、水果、花卉、豬肉等價格都比去年同期更親民，雞蛋產地價則比去同期漲24.3%，金鯧應景水產品則比去年同期漲28.4%。

農業部統計處處唱王淑娟表示，節前農產品價格平穩。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法