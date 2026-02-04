為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    備戰春節共享運具需求 新北交通局稽查業者運具維護管理

    2026/02/04 14:18 記者黃子暘／新北報導
    目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上 GoSmart 及仲行 URiDE。圖為GoShare。（記者黃子暘攝）

    目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上 GoSmart 及仲行 URiDE。圖為GoShare。（記者黃子暘攝）

    農曆春節假期在即，新北市交通局副局長朱建全指出，假期民眾交通需求增加，往年春節共享運具使用率較平時約增加10%至15%，新北市共享運具服務春節期間不打烊，YouBike 及共享汽、機車服務皆將正常營運，交通局稽查共享運具安全維護與管理情形，要求業者落實車輛保養、系統維運及保險保障，確保連假期間服務品質與行車安全。

    朱建全表示，目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上 GoSmart 及仲行 URiDE，合計有1萬3093輛共享機車及4343輛共享汽車提供服務，為因應春節連假使用率提升，交通局已要求相關業者加強「5油3水」車輛整備並於假期前完成，以保民眾假期使用的共享運具狀況良好，交通局也要求各業者於春節期間安排人員留守，並提供24小時線上客服，確保消費者可即時獲得服務。

    交通局補充，因應春節期間可能出現的高使用量，市府將持續進行年節稽查，確保共享運具各項服務符合安全與品質標準，並督請業者強化租借系統穩定性、落實資安防護。

    交通局說，提醒民眾使用公共運輸、共享運具時，務必遵守交通規則，更多春節連假期間公共運輸與共享運具相關資訊，請至交通局官網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播