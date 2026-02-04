備戰春節共享運具需求 新北交通局稽查業者運具維護管理

目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上 GoSmart 及仲行 URiDE。圖為GoShare。（記者黃子暘攝）

農曆春節假期在即，新北市交通局副局長朱建全指出，假期民眾交通需求增加，往年春節共享運具使用率較平時約增加10%至15%，新北市共享運具服務春節期間不打烊，YouBike 及共享汽、機車服務皆將正常營運，交通局稽查共享運具安全維護與管理情形，要求業者落實車輛保養、系統維運及保險保障，確保連假期間服務品質與行車安全。

朱建全表示，目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上 GoSmart 及仲行 URiDE，合計有1萬3093輛共享機車及4343輛共享汽車提供服務，為因應春節連假使用率提升，交通局已要求相關業者加強「5油3水」車輛整備並於假期前完成，以保民眾假期使用的共享運具狀況良好，交通局也要求各業者於春節期間安排人員留守，並提供24小時線上客服，確保消費者可即時獲得服務。

交通局補充，因應春節期間可能出現的高使用量，市府將持續進行年節稽查，確保共享運具各項服務符合安全與品質標準，並督請業者強化租借系統穩定性、落實資安防護。

交通局說，提醒民眾使用公共運輸、共享運具時，務必遵守交通規則，更多春節連假期間公共運輸與共享運具相關資訊，請至交通局官網查詢。

