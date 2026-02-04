北市文山黃犬衝出門咬人！ 飼主未善盡管理責任重罰1萬

台北市文山區某社區住戶未善盡犬隻飼養、管理責任，且住戶曾兩度讓犬隻在公共場所未繫牽繩遭動保處裁罰。對此，動保處再次依違反臺北市動物保護自治條例，最終裁罰1萬元罰鍰，並將犬隻列為具攻擊性犬隻。（動保處提供）

有民眾1月8日在文山區萬寧街遛狗，某社區一樓住戶飼養的黃犬突衝出家門，攻擊遛狗民眾與黑犬，造成人犬受傷送醫。台北市動物保護處調閱監視畫面後，確認社區住戶未善盡犬隻飼養、管理責任，且住戶曾2度讓犬隻在公共場所未繫牽繩遭動保處裁罰。對此，動保處再次依違反台北市動物保護自治條例，裁罰1萬元罰鍰，並將犬隻列為具攻擊性犬隻。

根據動保處調查，文山區萬寧街社區住戶家裡飼養有5隻犬隻，不過鄰居卻表示該住戶飼養得犬隻已多次無防護跑出住家，在1月8日發生攻擊路過行人及其犬隻，雖然住戶立即跑出來阻止，但仍造成人犬傷害，動保處已於115年2月2日，重罰1萬元，並已依違反動物保護法第20條第3項規定列入攻擊性寵物，要求飼主加強犬隻外出防護。

動保處補充，依照台北市動物保護自治條例第10條規定，寵物飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，若違反第10條法規將處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

另動物保護法第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。動物保護法第20條第2項規定，如被列為攻擊性犬隻應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1.5公尺之牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。飼養攻擊性犬隻的飼主更應注意規定，妥善照顧犬隻，以維護社會大眾的安全。

