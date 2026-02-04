南投春節車潮預警 4大壅塞景點勿踩雷

日月潭風景區預估大年初二至初五上午10時至下午2時易壅塞。（記者張協昇攝）

今年春節連假長達9天，南投地區預計湧入大量返鄉及觀光車潮，公路局分析清境、日月潭、草坪頭及紫南宮將是4大易壅塞旅遊景區，呼籲用路人提前規劃行程，避開塞車尖峰時段，並多利用替代道路，避免塞在車陣中動彈不得而壞了過年好心情。

公路局中區養護工程分局指出，清境地區預估年假2月18日（初二）至2月20日（初四）上午10時至下午1時為易壅塞時段，建議當天進入遊玩民眾，可提前於上午9時前到達，當天入住旅宿者，可於下午4時後進入，避開塞車時段。

日月潭風景區預估2月18日（初二）至2月21日（初五）上午10時至下午2時易壅塞，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午10時前抵達，當天入住旅宿者，則可於下午4時後進入，以避開旅遊車潮。另提醒至日月潭及埔里地區旅遊回程的民眾，如受到國道6號愛蘭交流道匝道儀控影響，車流回堵至台14線時，用路人可直行台14線至46.5k左轉北山交流道再接回國道6號西行。

至於信義鄉草坪頭正值櫻花季，為因應大量車潮及遊客湧入，台21線愛玉橋（108K）至草坪頭（110.5K）路段預估2月14日至2月22日（初六）上午11時至下午3時將出現車多或壅塞情形，周遭路段將進行交通管制，並鼓勵搭乘接駁車。

此外，竹山紫南宮為民眾春節熱門參拜廟宇，預估台3線及台3丙線紫南宮路段從2月17日（初一）至22日（初六）上午11時至下午6時易壅塞，建議從國道3號南下民眾，可下名間交流道左轉台3線，國道3號北上民眾則可下竹山交流道左轉台3線，再依路牌指示前往紫南宮。

清境地區是春節熱門旅遊景點，大年初二至初四易壅塞。（清境農場提供）

信義鄉草坪頭正值櫻花季，預估春節期間將湧入大批遊客。（南投縣政府提供）

竹山紫南宮是春節民眾熱門參拜廟宇。（資料照）

