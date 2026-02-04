38K扛行政組長兼教學 代理教師工會轟北市「地獄級」徵才

台北市以38K招代理教師，要扛行政組長兼教學，代理教師工會今發聲明轟台北市「地獄級」徵才。（圖由代理教師工會提供）

針對台北市近期國中代理教師招考，全國代理暨代課教師產業工會今（4）日發布聲明，理事長黃湘仙嚴厲譴責，該職缺月薪38000元、聘期僅5個月，竟要求代理教師接任需負擔決策責任的「行政組長」管理職並教學12節課務，此徵才資訊一經曝光，立即引發教師社群怒火中燒，痛批該職缺「根本在侮辱老師」。

黃湘仙直批，這種短期、高壓、低薪且隨時會失業的職缺，要求應徵者具備教學熱忱簡直是道德綁架，在現今缺工環境下，去跑外送、去飲料店打工，身心壓力都比在台北市當「行政組長」來得輕鬆且更有尊嚴，這也正是為何台北市頻頻發生「三招、四招都找不到老師」的根本原因，工會呼籲台北市教育局應即檢討，並禁止各校開出此類剝削性職缺，給予代理教師完整1年聘期及合理待遇，別再讓「熱忱」成為壓榨勞工的遮羞布。

請繼續往下閱讀...

黃湘仙也表示，台北市長蔣萬安近期推動「免費營養午餐」等福利政策，工會給予肯定，但她質問：「蔣市長給了學生免費午餐，卻讓廚房裡的老師餓肚子？」 當市政府誇耀教育政績時，背後卻是無數被剝削的代理教師。

黃湘仙批評，台北市身為首善之都，卻帶頭開出令人咋舌的條件，低薪高壓、責任無限、聘期破碎，暑假一到直接叫老師滾人，這種「自助餐式」聘期，讓老師在7月及8月無薪可領、勞健保中斷，更惡劣的是，學校往往利用職場倫理進行情緒勒索，要求已被解聘的老師在暑假期間「無薪回校交接行政業務」，無異於將代理教師視為免洗筷。

黃湘仙也舉網路社群質疑此工作量不合理的意見，有網友指該職缺疑似為業務最繁重的「衛生組長」，根本是剝削勞力，衛生組長業務很多、公文更海量；另針對聘期契約僅到6月30日，網友怒罵擺明羞辱人，也有質疑行政代理是到7月31日（學年結束），不可能到6月30日；更有教師沈重留言，這種垃圾工作根本在侮辱老師、缺德的血汗工廠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法