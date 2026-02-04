為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歲末趕工潮 北市勞動局啟動春安加強職場防災計畫

    2026/02/04 13:58 記者蔡愷恆／台北報導
    開口未防護墜落為常見危害因子，台北市勞動局長王秋冬於工地現場檢視開口安全防護。（圖由台北市勞動局提供）

    開口未防護墜落為常見危害因子，台北市勞動局長王秋冬於工地現場檢視開口安全防護。（圖由台北市勞動局提供）

    由於春節前夕是營造工程趕工的高峰期，常見「歲末趕工潮」，台北市勞動局啟動「115年春安期間加強職場防災實施計畫」。台北市勞動局長王秋冬率勞動檢查處，前往信義區「南山A26地上權案新建工程」勞動檢查，要求工地確實落實各項職場防災措施。

    勞動局說明，針對春節連假期間工地停工，單位必須事前建立完整的連假應變機制，包含能源管控（電焊機、臨時用電確實關閉電源、易燃物品確實做好安全標示及嚴格執行隔離儲存）、物料穩固（鋼筋、模板妥善堆疊覆蓋，圍籬與防塵網需加固，避免風大吹落影響周邊安全）及留守與通報人員（安排專人輪值巡視，並建立緊急通報聯繫清單），以確保勞工安全及突發事件能即時處理。

    王秋冬表示，營造工地務必強化進場管制與承攬管理，確實落實施工架、電梯井等高風險作業的管制措施，並加強模板支撐倒塌、崩塌災害的預防，避免發生火災、墜落、物體飛落及倒塌崩塌等事故。他也強調，事業單位每日作業前，應確實檢查各項安全防護設施，落實職業安全衛生管理，不能因趕進度而鬆懈基本防護。

