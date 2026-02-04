新北打造綠色交通網絡 將串聯114公里自行車路網

新北市打造綠色交通網絡，獲得「ESG交通運輸永續獎」。（圖由交通局提供）

新北市政府交通局推動低碳運輸，打造兼具通勤、觀光與休閒功能的綠色交通網絡，榮獲第2屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎，市長侯友宜今天在市政會議給予肯定。今年將推動「新北市自行車道整體路網規劃」，改善斷點銜接，串聯33站YouBike站、總長度114.2公里，自行車往返基北北桃地區更順暢。

交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車已全面升級2.0系統，2025年3月恢復前30分鐘免費後，使用人次大幅成長，去年底累計騎乘人次突破3億人，全市租賃站更達1500站，遍及全市29區。另自今年元旦起，公共自行車傷害保險全面納保，保障使用者權益，使YouBike成為市民短程移動與日常生活中不可或缺的綠色交通工具。

因應通勤需求與觀光人潮持續成長，新北市導入YouBike2.0E電動輔助自行車，將在今年投入1億元、增購2300輛公共自行車，同時導入智慧化的調度管理機制，提升營運效率和服務品質。

鍾鳴時表示，配合淡江大橋預計今年5月通車，新北市已啟動林口至澳底約91.4公里的自行道改善作業，推動新北市自行車道整體規劃，串聯北海岸及東北角路網，打造更安全、舒適且具景觀特色的騎乘環境。

此外，新北市今年全面推動「新北市自行車道整體路網規劃」，改善斷點銜接，並結合全國首創的通勤綠廊，串聯33站YouBike站、總長114.2公里、提供1056種路徑組合，讓自行車往返於基北北桃更順暢、選項更多元。

