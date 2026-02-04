為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新年大掃除別忘了化糞池！ 北市環保局提醒需1年1清

    2026/02/04 13:51 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局今（4日）呼籲建築物排水尚未接入公共污水下水道的公寓、大樓，在春節前請合法業者清理化糞池。（圖由台北市環保局提供）

    台北市環保局今（4日）呼籲建築物排水尚未接入公共污水下水道的公寓、大樓，在春節前請合法業者清理化糞池。（圖由台北市環保局提供）

    民眾忙於大掃除，迎接新年。台北市環保局今（4日）呼籲建築物排水尚未接入公共污水下水道的公寓、大樓，在春節前請合法業者清理化糞池。環保局表示，不僅能告別異味、提升設施使用效率，更能杜絕病媒蚊孳生，在新的一年維持居家環境的清新舒適。環保局也強調，納入列管處應每年定期委託合法業者清理、申報，若違規恐吞最高6千元罰鍰。

    環保局表示，尚未接管公共污水下水道的建築，生活污水須仰賴化糞池內的微生物分解，然而，隨時間累積的污泥若未及時抽除，會導致穢物分解效能大幅下降，並產生惡臭及孳生蚊蟲，甚至可能產生病媒傳播病菌。這些病媒將可能循大樓管道間竄入室內，成為居家衛生的隱憂。

    根據數據也指出，化糞池若能維持每年至少清理1次，其處理效率可由原先的3%顯著提升至51%，除了能避免設施阻塞外洩、延長設備壽命，更能從源頭減輕對河川的污染。此外，環保局提醒，清理後應要求業者檢查人孔蓋是否密封，以防異味溢散。

    環保局已針對轄內尚未接入公共污水下水道的機關、學校及6層樓以上大樓進行列管，114年度列管的324處皆已依規完成申報。環保局強調，列管對象每年應定期委託合法清除業者進行清理，並於作業完成後向業者索取「清除紀錄表」進行申報。若未依規定辦理，將可依「廢棄物清理法」處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

    環保局也說，民眾可查看家中水費單，若收費項目欄中未列出「污水下水道使用費」，即表示住家仍在使用化糞池設施，務必落實「一年一清」。

    環保局補充，合格的化糞池（水肥）清運業者名單，已詳列於環保局官方網站供民眾查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播