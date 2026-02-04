新年大掃除別忘了化糞池！ 北市環保局提醒需1年1清

台北市環保局今（4日）呼籲建築物排水尚未接入公共污水下水道的公寓、大樓，在春節前請合法業者清理化糞池。（圖由台北市環保局提供）

民眾忙於大掃除，迎接新年。台北市環保局今（4日）呼籲建築物排水尚未接入公共污水下水道的公寓、大樓，在春節前請合法業者清理化糞池。環保局表示，不僅能告別異味、提升設施使用效率，更能杜絕病媒蚊孳生，在新的一年維持居家環境的清新舒適。環保局也強調，納入列管處應每年定期委託合法業者清理、申報，若違規恐吞最高6千元罰鍰。

環保局表示，尚未接管公共污水下水道的建築，生活污水須仰賴化糞池內的微生物分解，然而，隨時間累積的污泥若未及時抽除，會導致穢物分解效能大幅下降，並產生惡臭及孳生蚊蟲，甚至可能產生病媒傳播病菌。這些病媒將可能循大樓管道間竄入室內，成為居家衛生的隱憂。

根據數據也指出，化糞池若能維持每年至少清理1次，其處理效率可由原先的3%顯著提升至51%，除了能避免設施阻塞外洩、延長設備壽命，更能從源頭減輕對河川的污染。此外，環保局提醒，清理後應要求業者檢查人孔蓋是否密封，以防異味溢散。

環保局已針對轄內尚未接入公共污水下水道的機關、學校及6層樓以上大樓進行列管，114年度列管的324處皆已依規完成申報。環保局強調，列管對象每年應定期委託合法清除業者進行清理，並於作業完成後向業者索取「清除紀錄表」進行申報。若未依規定辦理，將可依「廢棄物清理法」處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局也說，民眾可查看家中水費單，若收費項目欄中未列出「污水下水道使用費」，即表示住家仍在使用化糞池設施，務必落實「一年一清」。

環保局補充，合格的化糞池（水肥）清運業者名單，已詳列於環保局官方網站供民眾查詢。

