投身花蓮「鏟子超人」救災！ 暨大社工系熊亮心獲表揚

行政院長卓榮泰（左），頒發感謝狀給暨大社工系熊亮心（右），感謝大學生投身「鏟子超人」救災。中間為暨大校長武東星。（圖由暨大提供）

花蓮縣去年9月因馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉淹水災情慘重，當時國立暨南大學社會政策與社會工作學系的排灣族女學生熊亮心，在救災人力銜接的「黃金第2週」，前進災區化身「鏟子超人」救災，近日獲行政院長卓榮泰親自頒發感謝狀表揚。

暨大表示，該校社工系2年級女生熊亮心，在災難發生之初就想投入救災，不過與一般熱血投入不同，她觀察到當時災區人力飽和，且亟需各種專業背景人才，評估後決定先退掉車票暫緩腳步，經與師長討論與確定自身定位後，她選在媒體熱度消退，人力銜接最關鍵的「黃金第2週」踏入災區。

熊亮心表示，協助救災必須先思考投入究竟是助力還是負擔，在事發1週後進入光復鄉，加入清理災民家園的「鏟子超人」行列，看著跟她一樣的志工清理淤泥、修復水電，眾人集體重建的力量讓她深刻體會到，助人不僅是付出，更能帶領自己成長。

校方說，卓揆在表揚儀式中，也對「鏟子超人」表達高度敬意，感謝各企業基金會與大學志工無私付出，讓花蓮災後復原能溫暖堅定向前。

暨大校長武東星指出，熊亮心獲行政院表揚，令師生與有榮焉，尤其她在這次救災行動中所展現的，不僅是原住民青年對土地的深厚情感，也展現暨大對於大學社會責任（USR）的教育成果。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤災情，暨大社工系熊亮心於人力銜接的「黃金第2週」，加入「鏟子超人」行列協助救災。（圖由暨大提供）

