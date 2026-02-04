為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市攜手百年古廟首推寵物平安符 上百飼主帶犬貓擲筊

    2026/02/04 13:39 記者陳文嬋／高雄報導
    大批飼主帶犬貓求平安符。（記者陳文嬋攝）

    大批飼主帶犬貓求平安符。（記者陳文嬋攝）

    春節將至，高雄市動物保護處攜手「鳳山四大古廟」鳳邑開漳聖王廟，首推寵物平安符今天發放，上百名飼主帶著犬貓齊聚一堂擲筊求平安符保平安，民眾笑稱沒看過廟裡這麼多犬貓！場面熱鬧滾滾。

    動保處為推廣飼主責任與動物防疫觀念，攜手鳳山區重要信仰中心、已有200多年歷史的鳳邑開漳聖王廟，共同推出「好伴平安」寵物聯名符袋，結合在地信仰文化與動物保護防疫理念。

    動保處表示，寵物平安符經百年古廟祈福開光加持，民眾擲筊聖杯免費領取，透過「神明保佑（心靈）」與「保護防疫（實際）」雙管齊下，讓守護毛孩成為日常生活中自然的一部分。

    廟方主委、高市議員鄭安秝說，上百名飼主趕在春節前夕，帶著家中毛寶貝前來祈求平安符，希望毛寶貝新的一年能夠平安健康，尤其狗來富帶來財運，除了保平安外，讓新的一年更順、更旺。

    動保處也於現場搭設宣導站，提供寵物健檢、動物防疫、植入晶片、施打狂犬疫苗等服務，透過與廟宇跨界合作，將動物保護與生命教育理念，融入民眾日常生活。

    飼主帶犬貓求平安符。（記者陳文嬋攝）

    飼主帶犬貓求平安符。（記者陳文嬋攝）

    飼主認為寵物掛平安符，保平安還能帶財。（記者陳文嬋攝）

    飼主認為寵物掛平安符，保平安還能帶財。（記者陳文嬋攝）

