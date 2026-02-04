春節前赤馬老婦老宅燒毀 澎湖縣紅十字會關懷

澎湖縣紅十字會，前往赤馬村探視祝融受災戶獨居老婦。（紅十字會提供）

農曆年前居住老宅，卻遭祝融造訪燬於一旦，失去棲身之所，西嶼赤馬村獨居老婦處境堪憐，各界發起重建資金募集，物資及慰問金紛紛湧入。

澎湖縣紅十字會今（4）日前往西嶼鄉赤馬村，關懷一名日前因火災導致住家嚴重毀損的81歲老婦人，並致贈慰問金及安心食物箱，盼能協助其度過眼前難關，重拾生活希望。

關懷行動由會長趙文書率隊，理事許吉慶、呂文地、薛流湖、副總幹事呂世雄、秘書呂秀麗及顧問團副團長許嘉峻等人一同參與，浩浩蕩蕩前往西嶼赤馬村慰問，展現紅十字會對澎湖地區弱勢族群的關懷與社會責任。

澎湖縣紅十字會成立於1993年，長期秉持「慈善救援、發展博愛服務事業」之宗旨，深耕地方人道關懷工作、急難救助、弱勢關懷及公益服務，成為澎湖地區重要的社會支持力量，也讓社會弱勢族群，感受到來自各界的溫暖。

澎湖縣紅十字會顧問團副團長許嘉峻（許國文）表示，農曆年前寒流將至，赤馬老婦人因突如其來的火災，主要居住房間付之一炬，生活頓時陷入困境。此次透過實際行動表達關懷，不僅是人道精神的具體實踐，更期盼藉由社會各界的關注與支持，協助其走出災後陰霾，逐步重建穩定的日常生活。

澎湖縣紅十字會捐贈慰問金，協助災後重建工作。（紅十字會提供）

