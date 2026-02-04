得正、一芳供應商不當存放食材 中市食安處要求改善、列高風險名單

茗宏公司將飲料食材等備料放置半戶外停車場。（民眾提供）

媒體爆料國內知名連鎖飲料品牌「得正」以及「一芳水果茶」的原物料供應商「茗宏企業有限公司」將室外停車場當倉庫，長期堆放大量糖漿、奶精等手搖飲原料，在戶外曝曬、有貓狗出沒，對此，台中市食安處前往稽查，認定食品原料有不當保存疑慮，查獲冷凍設備溫控不足等缺失，列入高風險名單無預警稽查。

知新聞報導經5個月追蹤勘查，茗宏將須置於陰涼處的糖漿、奶精等原料存放在半露天的戶外停車場，裝在塑膠桶中的糖漿，甚至在高溫33度下曝曬長達近1小時。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮分析，食品原料若長時間存放於塑膠桶或塑膠包裝中並曝曬，可能溶出塑化劑，屬於環境荷爾蒙，長期攝取，增加不孕、性早熟、癌症風險。

食安處表示，獲報後即於1月23日派員稽查，發現該潭子區業者在室外棚架內放置食品原料，有不當保存疑慮，已要求業者立即移入室內適當場所存放；另查獲冷凍設備溫控不足等缺失，已要求業者改善並於日前複查合格，後續將列入高風險名單無預警稽查，維護民眾食安。

食安處表示，查出業者冷凍設備溫控不足、廢棄物及退貨品未妥善區隔、食品未離地放置等多項缺失，2月2日再派員複查，業者冷凍設備溫控符合規定，場內廢棄物專區放置、食品有遮蔽設施且離地貯放，複查結果合格；但為維護民眾食安，後續仍將不定期派員查核。

若後續查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」（GHP）事項，未能限期改善，將依違反食安法處6萬元至2億元罰鍰。

茗宏公司將飲料食材糖漿等備料放置戶外等待運送上車。（民眾提供）

衛生局稽查確認業者在室外棚架內存放食品原料，已責令立即移入室內合格空間。（衛生局提供）

