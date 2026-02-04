為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    捷運東環段內科核心動土 全線完工至士林11分、象山14分

    2026/02/04 13:23 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（記者張嘉明攝）

    捷運東環段肩負紓解內湖科技園區塞車的重責大任，銜接中山、內湖區的「CF710」區段標工程，今由市長蔣萬安主持開工動土儀式，全長2.91公里，行經樂群二路及內科核心瑞光路，規劃於濱江國中旁、洲子2號公園及大港墘公園各設置一座車站。蔣表示，東環段完工後，從內科往北至士林僅需11分鐘、往南到象山14分鐘，「可以徹底解決內湖交通壅塞的問題。」

    台北市捷運工程局第一區工程處長程道信指出，「CF710」區段標與環狀線北環段相接，去年10月由皇昌營造公司及日商奧村組聯合承攬，以279億餘元得標，工程包括一處尾軌明挖覆蓋結構及3座地下車站和4段潛盾隧道、水電與環控工程。

    路線範圍起自環狀線北環段「Y29」（劍南路站）尾軌儲車軌約110公尺明挖覆蓋結構，往南以潛盾隧道方式，沿著敬業三路下方佈設，轉經樂群二路於萬豪酒店及濱江國中附近的敬業四路，設置「Y30」站，再以潛盾隧道方式沿堤頂大道穿越洲子1號公園，轉基湖路至瑞光路，在洲子2號公園設置「Y31」站，直行至大港墘公園設置「Y32」站，而後續行至銜接瑞光公園的「Y33」站（預計4月開工的「CF720」區段標範圍）北側連續壁外緣為止。

    程道信說明，「Y30」規劃地下2層，採島式月台並設3個出入口，設計圓潤、簡潔透明，銜接既有景觀鋪面，展現現代城市風貌；「Y31」為地下3層，採疊式月台，設有2個出入口，開闊式設計，形成交通與景觀的重要節點；「Y32」則是地下3層，採島式月台且有2個出入口，近似大安森林公園站的下沉空間承接自然光與城市景觀，打造具可塑性的公共空間，同時營造親近自然的氛圍。

    捷運局長鄭德發說，北環段工程預計2032年可串接至劍南路站（Y29），並於2034年銜接至Y30、Y31、Y32站，CF710區段標施工約需8年。東環段完工後，將串接北士科與南港軟體園區，形成台北科技環狀廊帶。

    台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安（左）與皇昌營造董事長江程金（右）。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安（左）與皇昌營造董事長江程金（右）。（記者張嘉明攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播