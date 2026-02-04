預立醫療諮商費昂貴 花蓮門諾醫院「4人同行3人免費」

與其在病榻前忍受病痛，還有親人的慌亂，不如在還有自主意識時先做預立醫療照顧諮商，完成預立醫療決定，讓自己生命的最後走得有尊嚴。（門諾醫院提供）

人年紀一大，都會希望能舒適且有尊嚴地走完人生，不過目前簽署預立醫療決定（AD）前，必須先到醫院掛門診進行ACP諮商、每人3500元，費用仍稍嫌高昂，花蓮門諾醫院前年推4人同行3人免費以推廣ACP諮商，今年也將續辦。

多數民眾對插管、氣切治療相當恐懼，不願意只為了延長生命而來忍受痛苦，但為人子女雖希望尊重父母意願，卻又不忍心放手親愛的人離去，「若能在自己仍有辦法自我抉擇之前，先做預立醫療遺囑是最好的」，社服處代理主任李冬梅說，預立遺囑政策很好，但目前最大門檻還是價格。



李冬梅說，現在愈來愈多人願意「攤開來面對生命、談論死亡」，依現行規定，簽署預立醫療決定（AD）前需先完成ACP諮商，每人費用為3500元，對不少家庭而言是一筆不小的開銷，也影響了參與意願，自2019年病人自主權利法上路以來，7年間該院累計完成諮商人數為559人。

門諾醫院自前年起透過社福基金申請補助，推動「4人同行、3人免費」專案，去年（2025年）共有272人透過補助完成諮商，可見諮商費用補助政策的確增進民眾意願，今年再度延續，且針對中低收入戶免費服務，希望降低經濟門檻，鼓勵更多民眾勇敢面對生命終程的選擇。

李冬梅說，預立醫療不是消極放棄治療，而是讓醫療回到以人為本的核心，在清楚理解資訊後，提前做出符合自身價值的決定，避免臨床現場因資訊不足或情緒壓力，讓家屬陷入艱難抉擇。

預立醫療照護諮商門診有3位醫師、3位護理師與社工支援，將從3月起開放報名，3、4月都已經有民眾搶先預約，含每週三上午2診、每月1個週六上午門診，以及每月1次週二下午門診，可在門諾醫院官網「預立醫療照護專區」預約，或撥打諮詢專線（03）824-1202洽詢。

