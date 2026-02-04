邱莉莉攜手南廠保安宮捐逾千包刀削麵 關懷華山基金會長輩

響應華山基金會所發起「愛老人，愛團圓」活動，南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，結合信眾、善心人士等合捐逾千包刀削麵。（邱莉莉服務處提供）

響應華山基金會所發起「愛老人，愛團圓」活動，歲末共同關懷長輩。台南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，結合保安宮信眾、善心人士等，合捐逾千包刀削麵，今天上午在南廠保安宮舉行捐贈儀式，華山基金會台南A區縣站長黃中衛等多位站長出席代表受贈。

黃中衛表示，很感謝南廠保安宮董事長余櫻柳長期關心在地弱勢孤老，結合台南市議長邱莉莉、退休書記官潘敏捷及眾多善士朋友，捐贈1340包淳新金讚刀削麵，持續支持華山基金會台南A服務區，讓他們可以永續在地服務，照顧社區裡的弱勢老寶貝。

請繼續往下閱讀...

華山基金會在台澎金馬成立401個愛心天使站，服務近3萬位三失（失能、失智、失依）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，以「鄉親助鄉親」的服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家，並發起2026年「愛老人，愛團圓」公益行動，守護100位孤老，每月1250元、一年1萬5000元，認助一位長輩。

南廠保安宮董事長余櫻柳捐贈淳新金讚刀削麵200包；信眾王煙煌、勝強企業公司、得勝水電公司、退休書記官潘敏捷、錢昭琴各捐贈100包；吳紅靜、王怡文、王懷玉、王宥竣、楊美珠各捐贈50包；吳秉璋、莊晏禎、吳怡瑩、林凱翔、許采蓁、鄭勝維、張欽星各捐30包；歐國清、歐怡君、歐怡廷、歐怡伶、具本誠、歐睿軒、歐秐希、曾子容、潘李招鳳各捐20包。共計捐贈1340包，總重804公斤。

