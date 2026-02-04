為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北感溫祭推山海湯 新北幣加碼推廣活動2/7、8登場

    2026/02/04 13:12 記者羅國嘉／新北報導
    感溫祭溫泉及新北幣推廣及發放活動將於2月7日、8日於烏來泰雅民族博物館登場，只要完成指定任務就可以獲得精美小禮與新北幣；圖為去年活動照。（觀旅局提供）

    感溫祭溫泉及新北幣推廣及發放活動將於2月7日、8日於烏來泰雅民族博物館登場，只要完成指定任務就可以獲得精美小禮與新北幣；圖為去年活動照。（觀旅局提供）

    「新北感溫祭」持續推展，新北市觀光旅遊局以「新北山海湯」品牌為主軸，串聯烏來、金山、萬里等溫泉區，推出「烏來山城溫泉遊程」及「北海岸海景溫泉遊程」，帶領旅客走訪山林與海岸，體驗兼具自然、人文與美食的溫泉之旅。感溫祭將於2月7日及8日在烏來泰雅民族博物館前廣場舉辦溫泉推廣活動，現場加碼發放新北幣。

    新北市觀光旅遊局指出，「烏來山城溫泉遊程」自烏來老街出發，結合原住民文化與在地美食，搭乘觀光台車欣賞層層山巒景致，造訪烏來瀑布感受山林水氣。中午可前往周邊溫泉會館泡湯放鬆，並品嚐在地料理，午後再走入內洞國家森林遊樂區，漫步森林步道、欣賞瀑布景觀。

    「北海岸海景溫泉遊程」則以遼闊海景揭開序幕，上午走訪獅頭山公園與燭台雙嶼觀景平台，遠眺太平洋壯麗景致；中午品嚐金山在地海鮮料理後，前往位於陽明山與金山交界的溫泉會館泡湯，在山海交織的自然環境中放鬆身心，行程最後於金山海岸特色咖啡館悠閒小歇，為旅程畫下句點。

    觀旅局表示，新北感溫祭將於2月7日及8日在烏來泰雅民族博物館前廣場舉辦溫泉推廣活動，現場加碼發放新北幣。民眾下載並註冊「我的新北市APP」會員，完成指定任務即可領取100點新北幣，並可於8月31日前至31家合作商家折抵消費。

    此外，「新北感溫護照集章活動」自2025年12月19日起至2026年4月1日止，民眾至合作店家泡湯、住宿或消費即可集章，集滿2枚不同印章後寄回指定地址，即可參加抽獎，獎項包含iPhone 17、旅宿住宿券及溫泉泡湯券等共162項好禮。活動詳情可至新北市觀光旅遊網或新北旅客官方社群平台查詢。

    內洞國家森林遊樂區瀑布。（觀旅局提供）

    內洞國家森林遊樂區瀑布。（觀旅局提供）

    走訪獅頭山公園燭台雙嶼觀景平台，遠眺海天一色的海岸風光。（觀旅局提供）

    走訪獅頭山公園燭台雙嶼觀景平台，遠眺海天一色的海岸風光。（觀旅局提供）

    新北感溫祭合作店家八里福朋喜來登酒店。（八里福朋喜來登酒店提供）

    新北感溫祭合作店家八里福朋喜來登酒店。（八里福朋喜來登酒店提供）

