大阪世博TECH WORLD館重現嘉義 3/1台灣燈會開展

去年在大阪世博的台灣TECH WORLD館（TW館）吸引逾116萬人次參觀，行政院長卓榮泰今（4）日宣布TW館將移回台灣，在嘉義縣台灣燈會期間重現，展期從3月1日至15日，卓揆推銷台灣燈會也不忘喊話，「看完燈會回到國會，把必要的預算爭取回來」。

行政院今舉行「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會，卓揆致詞時表示，在行政院政委馬永成、經濟部等共同努力下，將TW館移回台灣，讓民眾在台灣就能看到與世界連結的台灣科技；定調在嘉義縣展出，主要是TW館中的自然劇場是以玉山為出發點，因此回到嘉義縣。他也強調，希望國人一起看燈會、看台灣館，把春節喜氣延續，「看完後再回到國會，把必要的預算爭取回來」。

外貿協會董事長黃志芳會後受訪表示，這次TW館回到台灣，雖然外觀不可能跟大阪世博展覽時一模一樣，但會呈現當時風貌，生命劇場、自然劇場、未來劇場等展出內容也會盡可能原汁原味。

經濟部國際貿易署副署長胡啟娟表示，大阪世博要求各館要採取循環經濟，建館結束後全部拆除、建材也要回收，因此外觀難以完全復刻，但這次在嘉義縣的展出會利用尖端科技重現風貌。經濟部已準備TW館的預約參觀平台，預計明天上線，請民眾多加利用。

對於TW館移回台灣相關經費、是否有後續常設規劃，胡啟娟說明，TW館在這次展期結束後就會落幕，經費則是利用建造TW館的剩餘款再加上行政院的支持，在撙節預算情況下進行，估計費用為8000萬元至9000萬元間。

