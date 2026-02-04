為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中太平義警中隊贈130箱泡麵 波麗士讚暖心又暖胃

    2026/02/04 12:25 記者陳建志／台中報導
    為體恤太平分局員警在春節期間維護治安的辛勞，太平義警中隊長張慶陽（前排右4）代表致贈130箱泡麵，員警大讚暖心又暖胃。（記者陳建志翻攝）

    為體恤太平分局員警在春節期間維護治安的辛勞，太平義警中隊長張慶陽（前排右4）代表致贈130箱泡麵，員警大讚暖心又暖胃。（記者陳建志翻攝）

    農曆春節將近，全台警力開始整備執行「加強重要節日安全維護工作」，為了體恤員警辛勞，讓凌晨執勤的員警有熱騰騰的熱食可暖胃，太平分局太平義警中隊今天特別準備130箱泡麵至太平分局及所屬的派出所（隊）慰勞第一線波麗士弟兄們，感謝他們在即將到來的農曆春節期間，共同守護太平地區的治安及交通。

    太平義警中隊今天由中隊長張慶陽、副中隊長施永昌、黃傑文、書記張美幸、幹事張雅芳等人，代表致贈130箱泡麵給太平分局及所屬之外勤派出所，由分局長李珏民、副分局長陳文哲等人代表接受。

    義警中隊中隊長張慶陽表示，自己擔任中隊長一職已有13年，接觸最多的除了家人外，就是警察弟兄，每逢農曆年前後，正是「加強重要節日安全維護期間」也是警察工作最忙碌的時候。因年節、深夜期間多數店家都沒營業，為了讓寒冬中執勤的員警下勤務時，能有一碗熱騰騰的熱食，因此特別送上方便的泡麵，讓員警暖心暖胃隨時補充能量。

    太平分局分局長李珏民表示，感謝太平義警中隊長期對分局的支持，在這加強重要節日安全維護工作期間，將秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的主軸，強化轄區春節期間的治安及交通工作，讓市民朋友能夠安心過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播