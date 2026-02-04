不到兩週就過年 台中區長、里長兄弟化身主廚送弱勢年菜

南屯區長林秋萬（右3）、台中市議員朱暖英（右）與南屯里長林秋潭（左3）化身「愛心主廚」。（記者黃旭磊攝）

再過不到兩週就是馬年春節，南屯區25里里長化身愛心大使，由區長林秋萬穿主廚裝，與哥哥、南屯里長林秋潭將年菜物資送達弱勢家庭，區內知名廟宇萬和宮、文昌公廟捐贈暖被與禮券，家戶收到佛跳牆與雞湯等年菜，直呼「春節大禮包好暖」。

寒冬送暖溫馨送年菜及物資活動，今天（4日）上午在南屯區公所舉行，台中市議員朱暖英穿上「愛心主廚」裝，與區長林秋萬奉送金絲元蹄、佛跳牆及雙蔘燉雞湯，用滿載祝福年菜預祝弱勢家庭「馬上幸福」，將溫暖直達南屯每個角落。

林秋萬表示，公所扮演整合平台，結合里鄰系統與社會資源擴大關懷能量，感謝萬和宮、文昌公廟、水安宮、南屯區大興宮、三和里三旺福德廟及東區樂成宮等宮廟，公私協力在過年前關懷有需要家庭。

南屯區獨居弱勢住戶，陸續收到萬和宮提供石墨烯暖被，文昌公廟捐贈千元全聯禮券，水安宮等宮廟認捐無錫排骨、干貝蘿蔔糕、櫻花蝦米糕及白米，獨居長輩提前過春節直呼「好感動。」

南屯區25里里長化身愛心大使，將年菜物資送達弱勢家庭。（記者黃旭磊攝）

