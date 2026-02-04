為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不到兩週就過年 台中區長、里長兄弟化身主廚送弱勢年菜

    2026/02/04 12:27 記者黃旭磊／台中報導
    南屯區長林秋萬（右3）、台中市議員朱暖英（右）與南屯里長林秋潭（左3）化身「愛心主廚」。（記者黃旭磊攝）

    南屯區長林秋萬（右3）、台中市議員朱暖英（右）與南屯里長林秋潭（左3）化身「愛心主廚」。（記者黃旭磊攝）

    再過不到兩週就是馬年春節，南屯區25里里長化身愛心大使，由區長林秋萬穿主廚裝，與哥哥、南屯里長林秋潭將年菜物資送達弱勢家庭，區內知名廟宇萬和宮、文昌公廟捐贈暖被與禮券，家戶收到佛跳牆與雞湯等年菜，直呼「春節大禮包好暖」。

    寒冬送暖溫馨送年菜及物資活動，今天（4日）上午在南屯區公所舉行，台中市議員朱暖英穿上「愛心主廚」裝，與區長林秋萬奉送金絲元蹄、佛跳牆及雙蔘燉雞湯，用滿載祝福年菜預祝弱勢家庭「馬上幸福」，將溫暖直達南屯每個角落。

    林秋萬表示，公所扮演整合平台，結合里鄰系統與社會資源擴大關懷能量，感謝萬和宮、文昌公廟、水安宮、南屯區大興宮、三和里三旺福德廟及東區樂成宮等宮廟，公私協力在過年前關懷有需要家庭。

    南屯區獨居弱勢住戶，陸續收到萬和宮提供石墨烯暖被，文昌公廟捐贈千元全聯禮券，水安宮等宮廟認捐無錫排骨、干貝蘿蔔糕、櫻花蝦米糕及白米，獨居長輩提前過春節直呼「好感動。」

    南屯區25里里長化身愛心大使，將年菜物資送達弱勢家庭。（記者黃旭磊攝）

    南屯區25里里長化身愛心大使，將年菜物資送達弱勢家庭。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播