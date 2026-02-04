為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陽明山花季明開跑 警公布為期39天交管措施

    2026/02/04 12:22 記者王冠仁／台北報導
    警方將於陽明山花季期間進行交通管制。（記者王冠仁翻攝）

    今年度的陽明山花季即將在明天正式展開，預計會持續到3月15日，總計39天。由於花季期間恰逢農曆春節以及228連續假日，北市警北投分局預估屆時將會有大批人潮，為了避免陽明山地區及周邊道路交通衝擊，警方已規劃交通管制疏導勤務，將在花季期間例假日實施交通管制措施。

    此次交管方式如下：

    一、 平日管制

    （一） 中興路花鐘至陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，車輛僅准由陽明書屋往陽金公路方向單行。

    （二） 中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施。

    （三） 湖山路二段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段由原06-17時調整為06-20時。

    二、 假日管制

    （一） 湖山路、勝利街口例假日07：00～18：00禁止車輛進入勝利街（公車除外）。

    （二） 湖山路例假日08：00～18：00禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛；並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道（公車除外）。

    （三） 紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口（北投分局公園派出所旁）例假日07：00～18：00禁止車輛進入（公車除外）。

    北投分局呼籲，春節期間至陽明山區觀光景點遊玩，因山區停車空間有限，請多利用大眾運輸系統，可以先搭乘捷運到台北車站、劍潭站、北投站，再轉乘公車上陽明山各大賞花景點，以免因塞車或停車不易而影響遊玩興致。

