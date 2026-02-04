中市部落長者常坐過站 鄉親盼谷關公車新增泰雅語到站提醒

和平區部落居民建議谷關線公車增加泰雅語音到站提醒。（記者張軒哲攝）

台中市和平區幅員遼闊，有許多泰雅族原住民，近年台中市公車新增多條路線深入原鄉，有泰雅部落長者搭公車搭過站，一路搭到谷關才下車，地方居民盼谷關線的公車可以新增泰雅語音系統到站提醒，另外，原住民敬老愛心卡，刷卡會顯示出原住民身分，質疑被標籤化；台中市長盧秀燕表示，會請交通局研議處理。

盧秀燕於過年前到和平地區進行今年度第1次和平專案訪視行程，並於今（4）日假谷關溫泉飯店會議室召開「和平地區發展」座談會，市府農業局、建設局、經發局、水利局、觀旅局、教育局、原民會及和平區公所等相關團隊共同參與，聽取在地民眾心聲及發展的建言，與地方民眾面對面交流。

和平區代表羅清輝指出，市府新增多條公車路線，除了中橫沿線的谷關線公車，也有繞行松鶴部落的班次，之前有南勢部落長者從東勢返家，錯過了下車時間，一路搭到谷關又改搭下山的班次，非常折騰，希望駛入部落公車可以增加泰雅語音系統提醒。

市議員朱元宏說，原住民敬老愛心卡，沒有顯示漢人跟客家人，卻顯示出原住民，為何要被標籤化，盼市府為民服務越來越細緻化，盼市府要結合交通業者討論。

盧秀燕說，部落公車增加泰雅語音系統到站提醒，這是很有意義的建議，會研議處理。

