她鼓起勇氣出櫃獲阿嬤祝福 小英致「1句祝賀」暖哭百萬網友

前總統蔡英文。（資料照）

台灣民眾在LGBT、多元家庭等議題，與其他亞洲國家相比較為包容友善，更在2019年成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家。近期一名女網友分享，自己鼓起勇氣向阿嬤「出櫃」，不僅沒有被阿嬤責難，還獲得滿滿祝福，事後她將此事分享到社群網路，意外釣出前總統蔡英文留言祝賀，溫暖賀詞感動她與百萬網友。

昨（3）日上午，一名女網友在社群Threads分享自己鼓起勇氣向阿嬤「出櫃」，結果阿嬤一臉淡定表示她早已知曉，並向孫女表示「你開心就好」。至於被問到未來是否會同意2人去登記結婚？阿嬤不僅完全不反對，還反過來吐槽孫女如今生活的時代，早就與以前不同（指同性婚姻合法），還笑著祝福2人在一起後好好過日子就好。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，阿嬤的開明與支持以及原PO的勇氣令大批網友感動不已，紛紛送上為她們祝賀。卸任後活躍Threads的前總統蔡英文，也在該文留下一段簡短卻真摯的祝賀︰「我非常確定，你們現在在台灣可以結婚。祝福勇敢、真摯的人，享受幸福」，不僅讓原PO又驚又喜，還吸引超過100萬人朝聖，感謝長期她力挺並推動婚姻平權的努力。

網友紛紛表示，「感謝您任內努力造福台灣人民」、「謝謝小英，我家小孩在愛的國家成長！」、「感謝小英總統，讓我們可以結婚了！永生不忘！」、「謝謝蔡總統您的良善通過了同婚法，但有人拿來鑽漏洞，真的很惡劣」、「謝謝妳與團隊的努力，讓台灣人在這塊土地上，都能大方與自己的同性伴侶在一起」、「因為有你、衝院長和當時DPP立院黨團撐住了壓力，才有現在不分性別的幸福與被逼婚」、「在公投那時候同志還被稱票房毒藥...永遠記得蔡總統扛下壓力、蘇貞昌下令整黨團結的魄力」。

據了解，蔡英文長期關注包含同性婚姻在內的人權議題，更在2015年宣布參選台灣總統大選期間，公開力挺婚姻平權且在宣傳影片直言：「在愛之前，大家都是平等的。我是蔡英文，我支持婚姻平權。讓每個人，都可以自由去愛、追求幸福。」2019年台灣三讀通過同性婚姻專法後，蔡英文接受外媒專訪，坦言民進黨在2018年選舉大敗主因是年改與同婚議題，併認為同婚是台灣無法忽視的人權議題之一，必須認真對待與處理。

相關新聞請見：

同性婚姻合法化？小英：我已參加連署

回應凱道挺同 總統府：同志也有權利結婚

挺婚姻平權 小英：在愛之前，大家都是平等的

聯國提「中國台灣」同婚 蔡英文一句話大氣回應

好威！同婚合法化新聞橫掃外媒 全世界都看到台灣

拚了！ 《彭博》：蔡英文賭上政治生命推動同性婚姻

接受外媒專訪 蔡英文坦言：去年大敗主因是年改及同婚

蔡英文在2015年成為總統參選人後，公開表態支持同性婚姻、婚姻平權，並拍攝一部宣傳影片，在當時引發熱烈討論。（圖擷取自台「蔡英文」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法