食藥署稽查283家校園午餐業者 3家未改善挨罰

食藥署今（4日）公布2025年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第2階段稽查結果，於上學期針對全國供應校園午餐的團膳業者進行專案查核，共稽查283家次，結果有3家業者，分別為新竹縣「泰和食品有限公司」、台南市「卡多利亞食品股份公司」，以及「台南市頂旺團膳便當工廠」，經限期改善後，複查仍未合格，已由地方衛生局依法裁處，合計裁罰28萬元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，為維護學童用餐衛生與安全，食藥署每學期均會聯合各地方政府衛生局，針對供應校園午餐的團膳業者執行專案稽查，除查核作業場所、設施設備及人員作業衛生外，也同步進行產品抽驗，以全面把關校園午餐安全，若有違規，地方衛生局會依情節輕重開罰，食品安全衛生管理法的法定罰鍰是6萬元以上、2億元以下的罰鍰。

此次稽查（2025年9月1日至12月31日）發現，新竹縣「泰和食品有限公司」於GHP（良好衛生規範，Good Hygiene Practice）初查發現多項缺失，經複查仍未完成改善，包括地板濕黏不潔、設備及工作檯面有油垢、垃圾隨意放置、冷凍冰箱整理未落實及冷藏溫度紀錄不確實等情形，違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，裁處12萬元。

台南市「卡多利亞食品股份有限公司」及「頂旺團膳便當工廠」B1C GHP複查時仍有作業區牆面及天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新，以及餐食盛裝器具凹損不潔等缺失，均未於期限內完成改善，分別裁處8萬元。

魏任廷指出，此次專案同時抽驗校園午餐成品及半成品共274件，另抽驗豬肉原料70件檢驗乙型受體素，檢驗結果均符合食品中微生物衛生標準及食品添加物使用規定；並查核豬肉原產地標示263件，結果亦全數合格。

食藥署強調，未來將持續與地方政府衛生局合作，加強對校園午餐團膳業者的稽查與抽驗，對於曾有違規紀錄的業者列為優先查核對象，確保學童用餐安全無虞。

食藥署公佈稽查結果。（食藥署提供）

3家業者因GHP複查不合格，地方衛生局依法開罰。（食藥署提供）

稽查發現，作業區的紗窗不潔及破損。（食藥署提供）

稽查發現，作業區牆面及天花板不潔。（食藥署提供）

