春節花卉價格、買氣都下跌 情人節玫瑰價恐跌2成

今年切花供貨量預估為96萬把至100萬把，較去年同期的83萬把，增加15％左右。（記者孫唯容攝）

2026年春節即將到來，春節送禮、居家布置少不了蝴蝶蘭、金桔、長壽花、銀柳、百合等應景花卉，台北內湖花市將在12日起連續營業108小時不打烊。今年切花供貨量預估為96萬把至100萬把，較去年同期的83萬把，增加15％左右。台北花市董事長饒煥美表示，今年供應量增加，預估價格大概會比往年便宜1成左右，且今年假期長，選擇出國遊玩的民眾增加，買氣恐稍微弱一些。

每逢春節假期，民眾為求好兆頭，皆購買有寓意的花卉表達對新年的期待，像是象徵百事合意的「百合」、好運旺旺來的「鳳梨花」，以及有招財意涵的「金錢樹」、「銀柳」、「金桔」等都是熱門選擇。

台北花市董事長饒煥美表示，今年春節適逢閏月，讓花卉生長的週期延長，因此花卉的供應量充足，切花供貨量預估為96萬把至100萬把，對比往年同期價格會下降，供應量會多個1至2成，因此今年過年價格對比往年，預估便宜1成左右，百合以前大概500～700元才買得到，現在可能400～600元左右間就可以買得到。

饒煥美也說，今年過年有9天假期，這期間很多人都要出國玩，買氣可能會稍微弱一些，台灣天災多台灣花農經營很辛苦，今年好不容易風調雨順，台灣花卉也比較便宜，品質也好，希望大家多多採購。

台北花市企劃室副主任洪子傑也指出，今年春節適逢2月14日的情人節，因此也將帶動到玫瑰花的價格，根據觀察只要情人節在假日，買氣皆不如平日好，因為平日期間不少人都會想送花到辦公室，預估今年玫瑰花價格也會下跌2成。

台北內湖花市為迎接民眾春節花卉採購高峰，分為兩階段延長營業時間，即日零批場營益上間延長至下午3點，第二階段從2月12日起至2月16日（除夕）中午12點，連續108小時不打烊，全天候服務購花民眾。

台北花市企劃室副主任洪子傑預估今年玫瑰花價格也會下跌2成。（記者孫唯容攝）

台北內湖花市為迎接民眾春節花卉採購高峰，分為兩階段延長營業時間，即日零批場營益上間延長至下午3點，第二階段從2月12日起至2月16日（除夕）中午12點，連續108小時不打烊，全天候服務購花民眾。（記者孫唯容攝）

