愛心米過期近8年業者稱誤用2018年樣品袋 桃市通報高市衛生局稽查裁罰

桃園區公所寒冬送暖，有受贈戶投訴收到逾期近8年白米。（資料照，擷取自議員黃瓊慧臉書）

桃園市桃園區公所上月31日舉辦冬送暖活動，媒合慈善團體捐贈物資幫助中低收入戶，卻有受贈戶收到過期快8年白米，由於該批米的販售地位於高雄市，桃園市衛生局已移請高雄市衛生局稽查確認，高雄市衛生局今（4）日已前往稽查，業者也發聲明表示是誤用有效日期2018年的樣品袋，現場稽查未發現有逾期米，此次疏失將依食品安全衛生管理法第28條規定，裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

桃市府今日表示，該批白米由善心民眾向位於高雄市的業者聯繫購買，並由業者直接寄送到桃園，針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為內部作業疏失所致，考量該情形涉及食品衛生安全，桃園區公所依程序通報，並由桃園市衛生局移請販售地高雄市衛生局稽查確認，以確保食品安全與民眾權益。

請繼續往下閱讀...

據悉，該批白米來自東部，販售地位於高雄，高雄市衛生局今日上午已派員前往查察，現場架上及倉庫未發現逾期米，業者表示公司販售的米約1週進貨1次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供相關進貨單據備查，此次疏失為業者誤用標示有效日期2018年的樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換，高雄市衛生局將依食品安全衛生管理法第28條規定，裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

桃市府也強調，未來將要求相關單位持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每1份愛心都能讓市民安心。

桃園區公所寒冬送暖，有受贈戶投訴收到逾期近8年白米。（資料照，擷取自議員黃瓊慧臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法