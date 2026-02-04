鹽港溪自行車道成廢棄物天堂 議員林盈徹批高虹安要剪綵也要維護

新竹市鹽港溪自行車道啟用不到半年成廢棄物天堂，市議員林盈徹批高虹安要剪綵也要維護。（記者洪美秀攝）

新竹市鹽港溪自行車道去年9月才啟用，市議員林盈徹表示，該自行車道啟用不到半年竟成廢棄物天堂，他接獲市民陳情，鹽港溪流域自行車道、香山蟹田一帶，疑似遭隨意傾倒廢棄物，且是類似汽車擋風玻璃的大面積玻璃板，部分已明顯破碎、散落於地面，批高虹安去年停職期間未顧及社會觀感出席自行車道啟用活動，如今該處成廢棄物天堂，籲高虹安想剪綵收割也應善盡維護管理之責，不要只會拍照做表面功夫。

市府表示，接獲通報後會前往查緝及追查，不容許惡意傾倒廢棄物的行為，若查到傾倒者也會依法開罰。

林盈徹說，鹽港溪流域自行車道是市府列為重點推廣的觀光與休憩路線，周遭的安全與環境品質，理應受到更高標準的維護，但高虹安只會剪綵拍照收割，後續維護執行力不足，讓美麗的鹽港溪變廢棄物天堂，如今在車道旁發現玻璃廢棄物，如果有遊客不小心被割傷，後果不堪設想，該處的維管單位到底屬哪個單位？如今公管中心成立1年多又要被廢掉，新成立的養工處還沒掛牌，竹市各公園及觀光景點已成業務交接的空窗三不管地帶。

林盈徹說，香山區遭隨意傾倒廢棄物並非單一偶發事件，近期很多市民反映香山的山區、偏遠道路與農地周邊，時不時出現各種來源不明的廢棄物，香山的好山好水被破壞，但高虹安只會剪綵收割，籲市府趕緊讓事權統一，加強取締與稽查頻率，從制度及行動執行力防堵非法棄置行為。

他建議，市府應全面盤點長期被視為「棄置熱點」的區域，建置監視系統，從加強管理、提高違規成本，和建立即時通報機制，扭轉香山是廢棄物天堂的惡名。

