    首頁 > 生活

    推青年學者講座、全新教師宿舍 台師大鋪雙軌強化攬才留才

    2026/02/04 11:59 記者楊綿傑／台北報導
    台師大整修公館校區教師宿舍整體空間設計以「明亮、安全、獨立機能」為核心理念。（台師大提供）

    台師大整修公館校區教師宿舍整體空間設計以「明亮、安全、獨立機能」為核心理念。（台師大提供）

    為強化攬才留才，台灣師範大學除推動「師大青年學者講座」，可獲150萬元研究補助外，近期耗資1億元打造的公館校區教師宿舍整修也已完工，校方表示，盼從學術發展支持到生活安頓配套雙管齊下，全面提升對國際優秀學者與新進青年教師的吸引力與留任力，展現打造永續學術環境的具體行動。

    台師大於去年正式推動「師大青年學者講座」，由物理系傑出校友葉禮誠所捐贈1000萬元設立，提供具潛力青年教師為期3年的研究補助，每位獲選學者最高可獲150萬元研究經費，作為銜接教育部玉山青年學者計畫的關鍵支持機制，協助青年學者穩定深耕研究、拓展國際連結。

    校方表示，首位「師大青年學者」由物理系助理教授古煥宇獲得最高額度補助。古煥宇曾任職於維也納大學與奧地利科學院博士後研究員，並赴日本進行訪問研究，研究專長為量子資訊理論。透過講座支持，其研究團隊已有效擴大國際交流規模，促成與日本RIKEN、韓國KAIST及美國威斯康辛大學麥迪遜分校等頂尖研究機構的合作，讓學生能及早參與國際研究與論文發表，展現扶植國際潛力學術人才的成效。

    除學術支持外，台師大指出，學校近日完成公館校區教師宿舍整修工程，打造50戶全新宿舍，提供「拎包即可入住」的安心居所，已於日前揭牌，成為推動國際攬才與留才政策的重要基礎建設。

    台師大校長吳正己提到，面對全球高教競逐趨勢，完善的生活支持已成為吸引優秀學者長期發展的關鍵因素。教師宿舍的落成，不僅回應新進教師返國任教或外籍教師來臺初期在居住與安頓上的需求，更展現學校從「學術發展」到「生活支持」全方位打造友善學術環境的決心。

    校方說明，宿舍為地上五層建築，設有電梯，規劃50戶住宅單元，包含2戶無障礙房型，並提供8坪、15.6坪及18坪等不同房型選擇。整體設計以「明亮、安全、獨立機能」為核心理念，室內裝修完成後，另邀請IKEA家具設計師協助家具配置，營造貼近國際生活習慣、溫馨舒適的居住氛圍，協助外籍教師快速融入校園與在地生活。宿舍地下室亦設有交誼空間，未來將促進跨國、跨領域教師交流，形塑多元學術社群。

    台師大推動「師大青年學者講座」，作為強化育才與留才的重要制度首位「師大青年學者」，由物理系助理教授古煥宇（中）獲得最高額度補助。（台師大提供）

    台師大推動「師大青年學者講座」，作為強化育才與留才的重要制度首位「師大青年學者」，由物理系助理教授古煥宇（中）獲得最高額度補助。（台師大提供）

    為強化攬才留才，台灣師範大學近期耗資1億元打造的公館校區教師宿舍整修已完工，打造友善學術環境。（台師大提供）

    為強化攬才留才，台灣師範大學近期耗資1億元打造的公館校區教師宿舍整修已完工，打造友善學術環境。（台師大提供）

