    首頁 > 生活

    帶日本熊肉罐頭入境沒申請 最高可處5年以下徒刑、併科150萬罰金

    2026/02/04 11:53 記者楊媛婷／台北報導
    日本當地販售的熊肉罐頭若要輸入，必須事前申請許可。（圖由林業保育署提供）

    日本當地販售的熊肉罐頭若要輸入，必須事前申請許可。（圖由林業保育署提供）

    隨日本熊害嚴重，當地獵捕熊隻後會宰殺並製作成食品如罐頭等，國人赴日旅遊看到熊肉罐頭想嘗鮮並帶回國，農業部林業保育署今（4日）提醒，熊在我國屬於保育類野生動物，受法律與國際公約管制，國人若要帶入境需事先申請許可，否則最高可處5年以下徒刑得併科150萬元以下罰金。

    熊屬於我國保育類野生動物，林保署表示，其產製品包含動物屍體、骨、角、牙、皮、毛、器官等全部與相關加工品都在法律規範內，若民眾要帶入境，若沒有我國主管機關林業保育署的核准，就是違法輸入，若要申請輸入，必須事前透過「農業部簽審通關共同作業平台」提出申請。林保署進一步說明，若涉及CITES附錄物種，還要取得輸出國核發CITES出口許可證，經縣市政府初審及農業部審核同意後，始得攜帶入境，並完成海關申報程序。整體審查程序約需3到4週，旅遊期間若臨時購買並申請，恐難及時取得核准。

    林保署表示，常見違規攜帶入境態樣包括中藥及保健品含有虎骨粉、熊膽粉成分、現生象牙加工之印章、雕刻品，或以網紋蟒皮製成之精品錶帶、皮夾、乾燥或真空包裝之眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉及熊肉罐頭、調理包等相關產製品。

    林保署再次呼籲，依法規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。前開規範亦適用於網路電商平台或社交媒體等通路，民眾切勿將保育類野生動物產製品攜帶入境或於網路平台、商店販售，以免觸法。

