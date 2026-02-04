為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國中生提問稱「沒射過好可惜」被炎上！癱瘓歌手高EQ回應了

    2026/02/04 11:57 即時新聞／綜合報導
    「愛的小飛俠」行動關懷團隊成員李振全（圖中坐輪椅者）。非新聞中演講畫面。（資料照）

    「愛的小飛俠」行動關懷團隊成員李振全（圖中坐輪椅者）。非新聞中演講畫面。（資料照）

    「愛的小飛俠」行動關懷團隊成員之一的李振全，原是創作型搖滾歌手，13年前的一場車禍，導致脊椎受傷，終身以輪椅代步。近日他受邀到台南一所中學演講，提問環節時，一名學生好奇問「你有射過嗎？」引全場哄笑，相關影片曝光後引發撻伐。對此，李振全表示，並未感到冒犯，現場的同學非常禮貌，這是很好的一課，希望上傳影片者將影片下架，也請網友停止批評學生的行為。

    李振全近日在校園演講的影片片段，在社群媒體上掀起熱議。在提問環節時，一名學生提問「你有射過嗎？」他反問，是指車禍前還是車禍後？學生指是「車禍後」。他則回應：「沒有。」而學生則表示：「這麼可惜喔......謝謝。」

    影片曝光後引起爭議，不少網友撻伐學生沒禮貌，還有網友使用更偏激、難聽的字眼攻擊，甚至校方人員也連帶被罵。

    李振全對此則回應，當天演講主題，是為了讓學生更了解脊髓損傷對生活的影響，生理影響也是其中之一。他稱讚，該所中學有最多學生願意上台提問，同時解釋，在提問環節事前有告訴學生可以自由提問，也理解國中生正處於對身體好奇的時期，不過表達能力還在學習階段，這也是健康教育課題中相當重要的一環。而學生下台後，教官與師長也馬上提醒與教育。

    李振全最後指出，網友轉發影片獲得流量的做法未獲允許，要求下架，若不下架將尋求警方協助。對於批評學生的網友，他也在相關貼文下方留言：「請各位理性冷靜，我是本人，大家看到的是片段，現場同學們對我非常禮貌，我也有和同學們解釋生理機制，這是很好的一課，謝謝各位。請停止吧。」

