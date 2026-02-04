為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    可愛喵喵氣偶園丁+巨型百合領路 台北城賞花正IN

    2026/02/04 11:18 記者何玉華／台北報導
    人氣插畫家A ee mi、花藝師王莉陵分別創作喵喵園丁跟巨型紙雕百合，相當繽紛、療育。（記者何玉華攝）

    人氣插畫家A ee mi、花藝師王莉陵分別創作喵喵園丁跟巨型紙雕百合，相當繽紛、療育。（記者何玉華攝）

    台北城市賞花正IN！台北市公園處配合春季花季即將開始，在台北市政府東南角街舞廣場與超人氣畫家A ee mi合作，打造年度代言角色「園丁喵喵」，結合王莉陵老師所操刀的巨型立體百合花藝設計，創作出大型藝術裝置《春之幻境溫室》，吸引不少民眾與網紅打卡，公園處長藍舒凢表示，希望藉由作品展現繽紛、愉快、療育的氛圍，讓更多人走進今年「花IN台北」的11個展區欣賞美麗的花朵。

    公園處表示，《春之幻境溫室》以透明溫室為核心概念，巧妙運用光學設計，白天可見繽紛花卉與光影交織，夜晚則化身柔光閃耀的花園秘境。藍舒凢表示，透過與人氣插畫家A ee mi、花藝師王莉陵合作的裝置藝術創作作品，喵喵園丁跟巨型紙雕百合，呈現出繽紛、愉快、療癒的裝置藝術，希望能夠吸引民眾到今年台北花in的11展區賞花，也希望帶給大家輕快的心情。

    公園處園藝管理所主任王淑雅表示，與有近10萬粉絲的知名插畫家A ee mi攜手打造年度代言角色「園丁喵喵」，模樣可愛又療癒；A ee mi分享說，園丁喵喵象徵每一位用心灌溉城市花草的人，也代表大家心中那份柔軟又溫暖的朝氣，希望牠能陪著大家一起在台北賞花、拍照，把生活變得更可愛一點。今天（4日）第一次看到氣偶呈現，喵喵可愛的毛毛蟲樣貌，讓她非常開心又滿意。

    此外，還有「LI PaPer ART紙雕藝術工房」王莉陵所操刀的巨型立體百合。層層花瓣綻放優雅花形，在陽光下呈現細緻光影變化。王莉陵表示，透過質地、結構與工藝，展現花朵盛開、仿真的生命力，以橘紅百合讓人感受熱情與祝福，為新的一年注入溫柔而堅定的能量。

    《春之幻境溫室》展期至3月1日止，展出期間同步推出「拍美照・抽好禮」社群抽獎活動，只要在現場拍照並完成指定步驟，就有機會獲得花IN台北限量精美紀念品，邀請市民朋友一起把「花IN台北」與「園丁喵喵」帶著走！

    人氣插畫家A ee mi（左）、花藝師王莉陵分別創作喵喵園丁跟巨型紙雕百合。（記者何玉華攝）

    人氣插畫家A ee mi（左）、花藝師王莉陵分別創作喵喵園丁跟巨型紙雕百合。（記者何玉華攝）

    人氣插畫家A ee mi（左）、花藝師王莉陵分別創作喵喵園丁跟巨型紙雕百合，相當繽紛、療育。（記者何玉華攝）

    人氣插畫家A ee mi（左）、花藝師王莉陵分別創作喵喵園丁跟巨型紙雕百合，相當繽紛、療育。（記者何玉華攝）

