澎湖縣農漁局徵求大型海藻特色料理行銷推廣合作 歡迎在地餐飲業者踴躍參與

生菜沙拉海葡萄，也成為澎湖餐廳料理名菜。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖縣政府農漁局繼推動冰花、養殖海膽入菜後，現在連大型海藻也入菜，除了辦理推廣展示之外，並公開對外徵求在地餐飲業者，加入大型海藻特色料理行銷推廣，意者可洽澎湖縣種苗繁殖場（06）9951065轉15陳先生。

經過澎湖縣政府長期輔導養殖業者辦理大型海藻及經濟性物種量產工作，業已能穩定量產長莖葡萄蕨藻（海葡萄）、錯綜麒麟菜及蘇氏海木耳等大型海藻，為拓展大型海藻於料理及食品加工等多面向之運用，近年來於農業部漁業署支持下，農漁局與餐飲業者合作辦理大型海藻特色料理研發，於去年配合「澎湖海藻多元應用推廣活動」辦理養殖海藻入菜推廣展示1場次，呈現海藻在料理應用上之多樣性。

為持續辦理特色菜餚研發，今年農漁局規劃徵求2至3戶在地餐飲業者辦理特色料理研發，合作期間將由農漁局提供各式大型海藻每月5公斤，餐飲業者提供特色菜餚研發說明及成果照片，交由澎湖縣政府農漁局辦理行銷推廣。

相關申請及合作細節，請至澎湖縣水產種苗繁殖場網站下載（便民服務-表單下載-養殖漁業輔導申請表），有意合作餐飲業者，請於即日起至2月12日止，填寫申請表後，傳真、郵寄或親送澎湖縣水產種苗繁殖場（地址：澎湖縣馬公市嵵裡里66之6號；傳真:06-9950530）。

海木耳製作的酸辣羹，廣受消費者喜愛。（澎湖縣政府農漁局提供）

