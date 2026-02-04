為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒假好無聊？ 教育部邀家長善用網路資源親子共學

    2026/02/04 10:51 記者林曉雲／台北報導
    教育部邀請家長在連假期間，善用網路資源親子共學。（記者林曉雲翻攝官網）

    教育部邀請家長在連假期間，善用網路資源親子共學。（記者林曉雲翻攝官網）

    寒假及農曆春節期間，使用3C產品與網路的頻率提高，教育部邀請家長在連假期間，善用網路資源親子共學，可參考運用「媒體素養教育資源網」提供的多元文章與學習資源，協助孩子善用網站中的短影音內容，作為媒體素養觀念的輔助素材。

    教育部終身教育司科長吳佳芬表示，家長可以在陪伴孩子休息與娛樂之餘，透過日常對話與陪伴式引導，協助孩子培養辨識資訊、理解媒體運作邏輯與自我保護能力，讓數位科技成為促進學習與成長的助力，而非潛在風險的來源。

    吳佳芬說明，為深化全民媒體素養教育，教育部持續建置並推動「媒體素養教育資源網」，整合新聞案例、研究觀點與教學素材，提供家長與教師近用、實用且易於理解的參考資源，該網站以生活經驗為出發點，引導大眾理解媒體如何影響個人的認知、情緒與行為，並鼓勵家長在家庭情境中，透過實際案例與孩子討論其網路使用經驗。

    吳佳芬表示，寒假期間，家長可善用這些資源，將看新聞、滑社群、追明星等日常媒體接觸，轉化為親子共學與對話的契機，協助孩子建立健康且具反思能力的媒體使用習慣，例如網站精選4篇主題文章，其中「讓青春不再沉默：從新聞獎得獎報導看到被忽略的兒少網路安全日常風險」及「看不見的危險：兒少性剝削如何在數位時代蔓延，我們又該如何以媒體素養面對？」，透過新聞事件說明日常網路互動背後可能隱藏的風險與剝削結構，提醒家長與孩子不應只看見便利與娛樂，而忽略數位環境中不對等的權力關係與潛在危害，並進一步引導孩子學會辨識可疑訊息、保護個人隱私。

