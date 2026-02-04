為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    過年拜拜祈福吃好料 蘇澳炸鯖魚塊平安粥海味十足

    2026/02/04 10:20 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鯖魚塊平安粥讓人垂涎三尺。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鯖魚塊平安粥讓人垂涎三尺。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    今年農曆年期間，宜蘭縣蘇澳鎮有31間宮廟免費供應平安粥，用料上亮點十足，包括炸鯖魚塊、肉羹、蘿蔔熬製湯底，鎮長李明哲歡迎大家到蘇澳拜拜祈福，品嘗用料澎湃的平安粥。

    農曆年快到了，蘇澳鎮供應過年平安粥的宮廟志工已開始備料，準備款待各方香客，蘇澳鎮公所整理出2026蘇澳平安粥供應時間，製成另類美食地圖。

    李明哲說，蘇澳平安粥各有特色，像是臨海的南方澳南天宮及進安宮以豐富海味聞名，用熱騰騰粥品，搭配金黃酥脆炸鯖魚塊，展現南方澳海港的霸氣；武荖坑玉皇宮主打現捏現煮肉羹平安粥，紮實口感與鮮美高湯完美融合，是許多香客指名必嘗的暖胃首選。

    此外，龍德福德廟平安粥講究食材層次，以蘿蔔精華熬製清甜湯底，加入肉絲、香菇、蝦米、芹菜等時蔬佐料，每一口都可嘗到在地的農村風味。

    蘇澳鯖魚塊平安粥用料澎湃，海味十足。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鯖魚塊平安粥用料澎湃，海味十足。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    今年農曆年期間，蘇澳鎮有31間宮廟供應平安粥。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    今年農曆年期間，蘇澳鎮有31間宮廟供應平安粥。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮公所整理出蘇澳平安粥供應時間，製成另類美食地圖。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮公所整理出蘇澳平安粥供應時間，製成另類美食地圖。（圖由蘇澳鎮公所提供）

