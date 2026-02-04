為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市農曆春節2/17-2/20停收垃圾 2/21恢復清運

    2026/02/04 10:21 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市農曆春節期間從2/17-2/20大年初一至初四停收垃圾，提醒市民注意。（新竹市府提供）

    農曆春節腳步接近，家家戶戶都開始大掃除，新竹市環保局表示，春節期間垃圾清運時間及方式略有調整，2月15日小年夜依週一清運路線清運，2月16日（除夕）調整清運時間，採「沿線收集、機動調度」方式 ，2月17日至20日（大年初一至初四）停收垃圾，2月21日（大年初五）恢復正常垃圾清運，提醒市民留意，可利用「新竹市清運車便民查詢網」（ https://reurl.cc/8b8Z74 ），掌握垃圾車所在位置，減少等候時間。

    環保局表示，2月14至22日共9天春節連假，垃圾清運時間：2月14日（週六）：正常清運垃圾。2月15日（週日、小年夜）：依「週一」清運路線清運（原本週日採定線定時定點清運路線停止清運）。2月16日（週一、除夕）：因應年前大掃除垃圾量暴增，垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式。2月17日至20日（初一至初四）：停止清運垃圾。2月21日（週六、初五）：恢復正常垃圾清運。

    環保局表示，大年初一至初四停止清運垃圾期間，為維持市容整潔，各重要道路仍會派員每日清掃，環境清潔不打烊。提醒市民依清運時間，將垃圾事先分類為「一般垃圾、廚餘、資源物」三大類並妥善打包，交由垃圾車及資源回收車清運，確保環境整潔。可撥打1999或電洽清潔隊：03-538-8406分機9。

    竹市農曆春節2/17-2/20大年初一至初四停收垃圾，但重要地點仍會請清潔隊機動打掃。（記者洪美秀攝）

