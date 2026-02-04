高雄林園洋蔥進入產季 首推大球洋蔥禮盒

林園洋蔥質地柔軟細緻香甜受歡迎。（記者陳文嬋攝）

高雄市林園洋蔥質地柔軟細緻香甜受歡迎，今年產量恢復正常，2月起進入產季，農業局今年輔導林園農會首推大球洋蔥禮盒，每箱7公斤售價350元，營養健康又經濟實惠熱銷，也為3月「林園洋蔥節」提前暖身，帶動產地買氣。

林園區為國內重要洋蔥產地之一，去年氣候異常減產，今年氣候穩定，產量恢復正常，種植面積83.57公頃，較去年增加18公頃，預估總產量可達7793公噸，苗齡整齊、田間管理得宜，整體生育情形良好，2月進入盛產期。

林園洋蔥比屏東恆春洋蔥質地柔軟細緻，更加風味鮮甜，深受消費者喜愛，農業局今年輔導林園農會首推大球洋蔥禮盒，並於農曆春節前夕推出「好康購」團購專案及產地展售活動，並持續透過通路媒合、企業團購及產地行銷等多元方式，協助行銷林園優質洋蔥。

林園農會總幹事黃家澤指出，林園區擁有獨特氣候條件與肥沃土壤，所栽培洋蔥風味佳、品質穩定，深受市場肯定。民眾選購在地生產洋蔥，不僅能降低運輸碳足跡、實踐環境永續，更能實際支持在地農民，請民眾把握產季，一起「蔥明下單」，以行動支持高雄洋蔥產業，品嘗在地洋蔥自然鮮甜。

林園洋蔥今年產量恢復正常。（記者陳文嬋攝）

