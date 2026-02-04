為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園區路停冒出很多累進費率路段 民代批市府搶錢

    2026/02/04 10:19 記者謝武雄／桃園報導
    桃園區已經有很多路邊實施路邊停車累進費率。（記者謝武雄攝）

    桃園區已經有很多路邊實施路邊停車累進費率。（記者謝武雄攝）

    政府一口氣申請19個眾多前瞻計畫停車場，目前已經14個完工；但交通部要求停車場周邊200公尺路邊停車費率不得低於路外停車場費率；導致桃園市區許多重要路段都要實施累進費率，市議員黃婉如今天在議會質詢時痛批這是市府「搶錢」，桃園區幾乎有9成路邊停車都是累進費率，民眾都恨得牙癢癢的。

    交通局長張新福坦承，這是申請前瞻計畫停車場後遺症，目前桃園區只有12個路段實施路邊停車累計費率並非9成，會全面檢討是否實施必要性並調整。

    黃婉如說，累計費率最重要的目地是要提高停車周轉率，但桃園區比較偏遠的國豐三街、國際路也劃設累計費率，根本是在跟民眾搶錢，民眾提到停車累進費率都恨得牙癢癢的。

    交通局表示，桃園區實施累計費率路段包含中山路、中正路、中華路、縣府園區、廈門街、南華街、文中路、正光路、民族路、永安路、守法路、法治路，主要是配合文昌公園停車場、廈門停車場啟用進行調整。

    交通局則表示，桃園區廈門街、守法路、法治路、正光街、文中路等5個道路停車雖然實施累計費率，前2小時費率均30元，第3、4小時40元，第5小時以後才50元，以廈門停車場收費每小時40元計算，民眾必須停車超過6小時以後，路邊停車費用才會超過停車場費用，已經考量幫民眾省荷包。

