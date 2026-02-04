為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澄清湖、高雄果嶺公園除夕休園 大年初一起開園迎客

    2026/02/04 10:14 記者葛祐豪／高雄報導
    果嶺自園公園是高雄最夯的踏青景點。（記者李惠洲攝）

    果嶺自園公園是高雄最夯的踏青景點。（記者李惠洲攝）

    農曆春節將至，高雄市公園處今（4）日表示，澄清湖風景特定區及高雄果嶺自然公園，是新春踏青的好去處，2處園區均於2月16日（除夕）休園1天，並自2月17日（大年初一）起至2月22日（初六）恢復全面開放。

    公園處指出，適逢春節連假，2處園區周邊交通預期車流較多，建議民眾提早規劃行程，並優先採用大眾運輸或轉乘方式，前往澄清湖可搭捷運轉乘接駁公車，前往果嶺自然公園則可利用公車或共享單車，並建議出發前留意交通工具即時資訊，彈性調整規劃。

    澄清湖風景特定區及高雄果嶺自然公園均於2月16日（除夕）休園1天，並自2月17日（大年初一）起至2月22日（初六）恢復全面開放。春節後將回復例行維護時段，澄清湖自2月23日（週一）起休園，高雄果嶺自然公園則自2月24日（週二）起恢復例行休園。

    公園處呼籲民眾共同守護園區生態，基於環境維護需求，2處園區均禁止攜帶寵物入園，希望遊客落實「垃圾不落地」的友善行為，將垃圾隨身帶走或妥善處理，讓自然景觀保持最潔淨的面貌。

    前往澄清湖風景特定區的交通接駁如下:台鐵轉乘：高雄站（60）、正義站（70、黃2）。捷運轉乘：三多商圈站（70、黃1）、前鎮高中站（黃2）、信義國小站（黃1）、衛武營站（70、黃2、橘7）。輕軌轉乘： 旅運中心站（黃1）、五權國小/夢時代站（70）。其他路線： 217、30、紅30、橘12、橘18、8008-8049。

    前往高雄果嶺自然公園，可搭黃2接駁車：往返「澄清湖－果嶺自然公園」，及橘12接駁車：往返「長庚醫院－澄清湖－果嶺自然公園」。

    果嶺自然公園前身是高爾夫球場，面積廣達70公頃。（記者李惠洲攝）

    果嶺自然公園前身是高爾夫球場，面積廣達70公頃。（記者李惠洲攝）

    澄清湖風景區已委由高市府代管。（資料照）

    澄清湖風景區已委由高市府代管。（資料照）

