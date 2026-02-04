0403地震後太魯閣漸復原 「綠水遊憩區」局部開放

歷經0403強震一年多復建，太魯閣國家公園綠水步道日間局部開放至吊橋。（太管處提供）

歷經0403強震一年多復建，太魯閣國家公園中橫公路沿線景點終於又傳出好消息！隨著公路局太魯閣工務段將天祥地區的交通管制點向東移至綠水，太魯閣國家公園管理處今宣布，「綠水遊憩區」實施局部開放，遊客不僅能重溫綠水步道的峽谷風情，還能走訪小吊橋，這也讓在管制點排隊等候放行的民眾，多了一個休憩、賞景景點。

太管處指出，震後山區邊坡仍需長時間養護，這次配合公路局調整管制點，經安全評估後，決定針對結構相對穩定、風險可控的區域進行開放。開放範圍包括中橫公路旁的「綠水展示館」、展示館周邊平台及停車場；步道部分則開放「綠水步道」前段約250公尺，遊客可一路走到小吊橋後原路折返，單程約15分鐘；以及「綠水文山步道」前段約450公尺，步行至「陀優恩」後折返，單程約30分鐘。

為了迎接遊客回流，太管處日前特別動員步道志工，將荒廢一年多的路面雜草清理乾淨，並完成解說志工的增能訓練。即日起的假日及接下來的春節連假期間，綠水展示館都將安排志工駐點，提供專業的解說諮詢服務。

太管處強調，目前綠水地區並非「全面開放」，且僅限於「日間」時段（上午8時30分至下午4時）。由於山區地質尚未完全穩定，開放區域以外的路段仍有落石風險，呼籲遊客務必遵守「原路折返」的規定，切勿擅自闖入未開放的深處封鎖區域。

對於計畫在春節期間造訪太魯閣的民眾，太管處也提醒，中橫公路仍有實施分時段放行管制，遊客行前務必查詢最新的交通管制時間。綠水遊憩區的局部開放，除了是復建成果的展現，更希望能提供往來民眾一個安全的緩衝休憩點，讓遊客在等待交通放行的空檔，也能下車走走，親近久違的太魯閣峽谷美景。

**綠水遊憩區開放資訊一覽：**

* **開放時間：** 每日08:30 ~ 16:00

* **開放區域：**

1. 綠水展示館及停車場（日間）

2. 綠水步道前段（至小吊橋，約250公尺，單程步行時間約15分鐘）

3. 綠水文山步道前段（至陀優恩，約450公尺，單程步行時間約30分鐘）

* **備註：** 步道均需原路折返，請配合現場管制。

歷經0403強震一年多復建，太魯閣國家公園綠水步道開放至吊橋，綠水展示館外的觀景平台也在日間開放。（太管處提供）

