    首頁 > 生活

    點亮技藝之光！桃市技藝教育競賽3月登場展現學生技能成果

    2026/02/04 10:19 記者李容萍／桃園報導
    桃園深化技藝教育國中生多元探索未來進路。（桃園市教育局提供）

    桃園市政府教育局落實適性揚才教育理念，國中階段各校持續深化推動生涯發展教育及技藝教育，藉由辦理多樣化的職群試探活動，如課間社團、寒暑假育樂營、社區高中職及鄰近產業企業參訪，並透過高中高職博覽會等方式，積極引導學生認識專業群科，協助其及早規劃未來進路。

    114學年度技藝教育課程進入第二學期，教育局訂於3月20日至4月2日辦理桃園市114學年度國中技藝教育競賽，涵蓋10大職群、21組別。

    教育局輔校安室主任施力中今（4）日指出，技藝教育競賽不僅是檢驗學習成果的重要舞台，更是選手們展現精湛技藝的關鍵時刻，表現優異者未來更可於「技藝技能優良學生甄審入學」管道中獲得加分優勢，為進入理想學校取得先機。教育局勉勵各校好手把握機會、勇於挑戰，在競賽中發揮平日所學、相互切磋交流，爭取佳績，為自己的國中學習歷程留下光榮的一頁。

    施力中提到，114學年度桃市國中共開設217班技藝教育課程，主題橫跨家政、農業、動力機械、電機與電子、醫護等10大職群，提供九年級學生多元適性選修機會。

    此外，教育局持續挹注經費補助各校辦理技藝教育社團及寒暑假育樂營，114學年度共補助31所學校成立134個社團，課程涵蓋餐旅、設計、土木與建築、藝術、化工等12大職群，透過每週規律的課程安排，協助學生興趣萌芽，並累積紮實技能。

    另為鼓勵學生善用假期，115年度寒假共補助47所學校開辦86梯次技藝教育育樂營，活動內容緊扣時代趨勢，涵蓋寵物美容、雷射切割、太陽能風車、多媒體動畫等新興產業，預計提供近2400名學生免費參加，讓學子在「動手做」的過程中探索無限可能。

