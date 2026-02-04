為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    白沙子弟、澎科大新校長李文熙上任 與縣府、成大簽合作備忘錄

    2026/02/04 10:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府、澎科大及成功大學，共同簽署合作備忘錄。（記者劉禹慶攝）

    國立澎湖科技大學新任校長李文熙博士，今（4）日走馬上任，出身白沙赤崁的李文熙，立即為家鄉澎湖帶來大禮，舉行澎湖科技大學、成功大學、澎湖縣政府共同簽署合作備忘錄，並與國立成功大學簽署學術合作協議，透過校際交流、合聘師資與人才培育，整合學術研究能量。

    李文熙校長提出以頂大-科大攜手合作2.0共同「人才培育、產業創新、地方發展」為核心的治校理念。面對少子化衝擊、企業缺工、產學落差及AI時代人才需求結構轉變，大學已不再只是知識傳遞者，而須轉型為結合「人才培育、產業創新與社會責任」的核心引擎。

    澎科大未來將積極推動「頂尖研究型大學×科技大學」的垂直合作模式，串聯研發、技術與製造，讓學術成果能實際回應產業與社會需求。在人才培育方面，澎科大將透過跨校師資與學生雙向交流，讓學生在島嶼學習，也能與前沿科技與產業趨勢接軌，培養具實務能力與未來競爭力的人才。

    作為澎湖唯一的國立高等學府，澎科大亦肩負大學社會責任，未來將結合縣府政策與頂尖大學研究能量，推動無人載具智慧科技、菊島觀光文化、海洋藍色經濟及AI數位轉型，讓澎湖成為創新落地的實驗場，促進在地就業與產業升級。

    由於今日為民進黨中央提名陳光復競選澎湖縣長連任日，必須趕飛機前往台北，因此簽署儀式提前，由縣長陳光復、澎科大校長李文熙、成功大學校長沈孟儒共同簽署，澎湖優秀子弟前環境部長薛富盛也到場觀禮。

    新任國立澎湖科技大學校長李文熙，為澎湖白沙赤崁子弟。（記者劉禹慶攝）

